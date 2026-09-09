Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor: 4 İlde Devam Eden Yangınlarda Son Durum

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana, Antalya, Mersin ve Eskişehir'de çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan yüzlerce araç ve binlerce personelle müdahale ediliyor. Mersin ve Eskişehir'deki yangınlar kontrol altına alınırken, Adana ve Antalya'da rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerin enerjisi büyük ölçüde düşürüldü. Can kaybının yaşanmadığı bölgelerde yüzlerce vatandaş tedbir amaçlı tahliye edildi.

ADANA

Kozan ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle İmamoğlu ve Aladağ'a sıçrayan yangına 3 uçak, 12 helikopter, 8 TOMA ve 717 personelle müdahale ediliyor. Adana Valisi Mustafa Yavuz, 285 haneden toplam 835 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini ve can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Bölgede zarar gören ev ve ahırlar için AFAD koordinasyonunda hasar tespit çalışmaları başlatılacak.

ANTALYA

Aksu ve Kepez ilçelerinde 3 gündür süren yangında Karaöz ve Yeşilkaraman mevkileri kontrol altına alındı, alevlerin Kızıllı'daki ilerleyişinin enerjisi düşürüldü. 254 ev tahliye edilirken, dumandan etkilenen 8 kişi tedavi altına alındı. Kumluca'da 200 hanenin tahliye edildiği yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

MERSİN VE ESKİŞEHİR'DEN İYİ HABER

Mersin'in Bozyazı ilçesinde muz seralarına yakın bölgede çıkan yangın ile Eskişehir Mihalıççık'taki meşe ve ardıç ormanlarındaki alevler de ekiplerin yoğun çabasıyla söndürülerek soğutma çalışmalarına geçildi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sahadaki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada Kumluca ve Aksu'daki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını, Adana Kozan'da ise alevlerin şiddetinin kırıldığını bildirdi.

Kaynak: AA