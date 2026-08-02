Türkiye'nin Ciğerleri Yandı: Orman Yangınlarıyla İlgili 6 Tutuklama

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gürlek, paylaşımında 14 ilde çıkan 44 yangın kapsamında soruşturma açıldığı ve bu soruşturmaların devam ettiğini belirtti.

Bu süreç kapsamında 29 kişinin gözaltına alındığını belirten Gürlek, bunlardan 6'sının tutuklandığını 6 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği bilgisini paylaşırken; orman yangınlarına sebebiyet verenlerin adalet önüne çıkarılacağını vurguladı.

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik hassasiyetimiz yalnızca vatandaşlarımızın canına, malına ve huzuruna karşı işlenen suçlarla sınırlı değildir. Aynı hassasiyeti ormanlarımız, doğal varlıklarımız ve Yeşil Vatan’ımız için de taşıyoruz.

'SİSTEMATİK VE ETKİN BİÇİMDE SÜRDÜRÜYORUZ'

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Adalet, İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlıklarımızın güçlü iş birliği ve koordinasyonuyla yürüttüğümüz adli takip çalışmalarını, orman yangınlarına karşı daha sistematik ve etkin biçimde sürdürüyoruz. Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımız, orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve düzenli olarak takip ediyor.

16 İLDE ÇIKAN 44 YANGIN İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet başsavcılıklarımız; ilgili kamu kurumlarıyla eş güdüm içinde yangınların çıkış nedenlerinin ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla bütün delilleri titizlikle değerlendiriyor. Bu çerçevede 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmalar yürütülmektedir.

'29 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANDI'

Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş; 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarındaki adli işlemler halen devam etmektedir. Her olay, olay yeri inceleme bulguları, kamera görüntüleri, iletişim kayıtları, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve teknik veriler üzerinden ayrıntılı biçimde incelenmektedir.

'YAPTIKLARI YANLARINA KALMAYACAK'

Yangınların kusur ve sorumluluk zincirinin tamamı araştırılmaktadır. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir. Ormanlarımızı kasten yakanlar da tedbirsizlik veya ihmalleriyle yangına sebebiyet verenler de bilmelidir ki yaptıkları yanlarına kalmayacaktır. Deliller eksiksiz şekilde toplanacak, sorumlular adalet önüne çıkarılacak ve kanunlarımızın öngördüğü tedbir ve yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacaktır.

'ADALET ÖNÜNE ÇIKARILACAKLAR'

Yeşil Vatan’ımız, milletimizin ortak emaneti ve gelecek nesillerimizin hakkıdır. Önümüzdeki süreçte de başsavcılıklarımız ile kolluk birimlerimiz arasındaki yakın çalışma kararlılıkla sürdürülecek; yangınlara sebebiyet verenler tespit edilerek adalet önüne çıkarılacaktır."

Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik hassasiyetimiz yalnızca vatandaşlarımızın canına, malına ve huzuruna karşı işlenen suçlarla sınırlı değildir. Aynı hassasiyeti ormanlarımız, doğal varlıklarımız ve Yeşil Vatan’ımız için de taşıyoruz.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep… — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 2, 2026

Kaynak: Haber Merkezi