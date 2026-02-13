Türkiye’nin Çevre Vizyonuna Yeni Adım! Cemre Vakfı Tanıtım Programı AKM’de

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin çevre vizyonuna sivil toplum kanadından güçlü bir soluk getirecek olan Cemre Vakfı'nın tanıtım programı, doğanın uyanışını müjdeleyen ilk cemrenin havaya düştüğü 20 Şubat'ta gerçekleşiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle AKM'de düzenlenecek programla birlikte, Türkiye'de çevre için yeni bir sivil hareket başlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Cemre Vakfının çevre sorunlarının, afetleri ve toplumsal kırılganlıkları her bireyin sorumluluğu haline geldiği bir dönemde, çevreyi koruma çabasını teknik bir zorunluluğun ötesine taşımayı hedeflediği belirtilen açıklamada, vakfın, "farkında olmak" ile "sorumluluk almak" arasındaki boşluğu gönüllülükle doldurmayı esas alan bir anlayışla yola çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, halk inancında havaya, suya ve toprağa düşerek bereketi getiren cemrenin, vakfın vizyonunda insanın zihnine, gönlüne ve eylemlerine düşen sorumluluk bilincini temsil ettiği aktarıldı.

Vakıf için cemrenin, aynı zamanda insanın içine düşen iyilik ve sorumluluk hissi olduğu kaydedilen açıklamada, bu kapsamda çevre bilinci, afetlere hazırlık ve toplumsal dayanışmanın birbirini tamamlayan parçalar olarak ele alındığı belirtildi.

Cemre Vakfının faaliyetlerini Türkiye'nin "2053 Net Sıfır Emisyon" ve "Yeşil Kalkınma Devrimi" hedefleriyle tam uyumlu dört ana eksende yürüteceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"'Yeşil Dönüşüm Cemresi', sürdürülebilir yaşam ve kaynak verimliliğini merkeze alan çevre politikalarına odaklanacaktır. 'Acil Durum ve Afet Müdahale Cemresi', iklim değişimlerine bağlı afetler karşısında toplumsal dayanışmayı güçlendirecek ve gönüllülük temelli müdahale kapasitesini geliştirecektir. 'Ortak Akıl Cemresi', farklı paydaşları bir araya getirerek ortak çözüm üretme süreçlerini derinleştirecektir. 'Yeni Ufuklar Cemresi', çevresel meseleler için uzun vadeli stratejiler ve uygulanabilir programlar geliştirmeyi esas alacaktır."

VAKIF DÜZENLEDİĞİ PROGRAMLARLA İKLİM LİDERLERİ YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR

Açıklamada, Cemre Vakfının çevre duyarlılığını kalıcı ve ölçülebilir bir yetkinliğe dönüştürmek amacıyla kapsamlı eğitim ve sertifikasyon programları hayata geçirdiği vurgulandı.

Genç nesilleri çevre alanında sorumluluk alan iklim liderleri olarak yetiştirmeyi hedefleyen bu programlar kapsamında, su verimliliği, karbon ayak izi yönetimi ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi başlıklarda bilimsel eğitimler verileceği açıklamada yer aldı.

Açıklamada, bu çalışmalarla, yeşil dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulan ve "yeşil yaka" olarak tanımlanan yeni nesil profesyonel insan kaynağının gelişimine katkı sunulacağı belirtildi.

Cemre Vakfının yönetim yapısının, farklı disiplinlerden isimleri bir araya getiren bir mütevelli heyeti üzerinden şekillendiği aktarılan açıklamada, "Vakfın Onursal Başkanlığı görevini Çiğdem Karaaslan, Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini Prof. Dr. Hasan Mandal, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ise Furkan Gökgöz üstlenmektedir. Mütevelli heyetinde ayrıca Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Osman Arslan, Serdar Karagöz, Engin Altan Düzyatan ve Oğuzhan Serinkaya yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Artan iklim riskleri ve çevresel kırılganlıklar, çevre politikalarının toplumsal katılım temelinde ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Cemre Vakfı, çevre ve gençlik alanlarında hayata geçireceği programlarla bireysel farkındalıktan kurumsal işbirliklerine uzanan geniş bir etki alanı oluşturmayı hedeflemektedir. Eğitim, gönüllülük ve saha uygulamalarını birlikte ele alan bu yaklaşım, çevre bilincinin kalıcı toplumsal davranışlara dönüşmesine, uzun vadeli, sürdürülebilir ve ölçülebilir bir toplumsal etki ortaya çıkmasına zemin hazırlamayı amaçlamaktadır."

Kaynak: AA