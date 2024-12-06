Türkiye’nin Çay Tiryakisi Şehirler Belli Oldu: Bu İller Trabzon ve Rize'yi Solladı
Türkiye'nin çay tüketim alışkanlıklarına dair merak edilen liste açıklandı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) verilerine göre, çay tüketiminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri dikkat çekici bir şekilde Karadeniz Bölgesi'ni geride bıraktı.
Kaynak: Gerçek Gündem
ÇAYKUR’un açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin en çok çay tüketen şehri Gaziantep oldu. Güneydoğu Anadolu’da yer alan Gaziantep’in çay tüketimiyle zirveye yerleşmesi, birçok kişiyi şaşırttı. Onu sırasıyla Şanlıurfa, Muş, Diyarbakır, Mardin, Bitlis ve Ağrı takip ediyor.
Çay tüketiminin yoğun olduğu bu bölgelerde özellikle Seylan çayı ön plana çıkıyor. Van, Hakkâri, Şırnak ve Ağrı gibi İran ve Irak sınırına yakın şehirlerde, halk arasında "kaçak çay" olarak bilinen Seylan çayı daha yaygın olarak tercih ediliyor.
KARADENİZ’İ GERİDE BIRAKTILAR
Çayın ana vatanı olarak bilinen Karadeniz Bölgesi, bu kez Doğu ve Güneydoğu illerinin gerisinde kaldı. Gaziantep’in ve çevre illerin yüksek çay tüketimi, bölgedeki kültürel alışkanlıkların ve misafirperverlik anlayışının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
Türkiye’nin çay tiryakisi şehirleri, yalnızca tüketim miktarlarıyla değil, tercih ettikleri çay türleriyle de farklılık gösteriyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çayın sosyal yaşamdaki vazgeçilmez rolü bir kez daha gözler önüne serildi.