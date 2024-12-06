Türkiye’nin Çay Tiryakisi Şehirler Belli Oldu: Bu İller Trabzon ve Rize'yi Solladı

Çay tüketiminin yoğun olduğu bu bölgelerde özellikle Seylan çayı ön plana çıkıyor. Van, Hakkâri, Şırnak ve Ağrı gibi İran ve Irak sınırına yakın şehirlerde, halk arasında "kaçak çay" olarak bilinen Seylan çayı daha yaygın olarak tercih ediliyor.