Türkiye’nin Can Suyunda Felaketin Eli Kulağında! ‘Böyle Giderse İkiye Bölünecek’ Diyerek Uyardı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görevli 18 bilim insanından oluşan bir ekip, Isparta’daki Eğirdir Gölü’nde incelemeler gerçekleştirdi. İncelemeler sonucunda Eğirdir Gölü'nde su seviyesinin son 9 yıl içinde neredeyse yarı yarıya düştüğü ve gölde ikiye bölünme tehlikesi yaşandığı tespit edildi.

“SU SEVİYESİ DÜŞMEYE DEVAM EDERSE…”

Eğirdir Gölü'nün 2 kesimini birbirine bağlayan 'Kemer Boğazı'nın en derin noktasında taban kotunun 912,4 metre olduğu, su seviyesi düşüşünün devam etmesi halinde gölün fiziksel olarak ikiye ayrılmasının mümkün olacağı uyarısı yapıldı.

“YER ALTI SUYUNUN DA SEVİYESİ DÜŞTÜ”

Acil önlem alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Celalettin Şimşek, “Bölgede iklimsel değişikliğin etkisini görüyoruz. Yağışların uzun zaman içerisinde azaldığını, sıcaklığının arttığını görüyoruz. Sıcaklığın artması göl yüzeyindeki çok miktarda suyun buharlaşacağı anlamına geliyor. Yaptığımız çalışmalarda; göl üzerine yağışın düştüğü miktarının yaklaşık 1,5 katı kadar buharlaşma meydana geliyor. Bu, çok büyük miktarda bir buharlaşma demek. Ayrıca bölgede çok sayıda kuyu var. Dolayısıyla gölü besleyen yer altı suyunun da seviyesi düşmüş durumda” dedi.

“İÇME SUYU İHTİYACI GİTTİKÇE ARTIYOR”

Göldeki su seviyesinin giderek azaldığını ifade eden Şimşek “İçme suyu ihtiyacı gittikçe artıyor. Göl, bölge için tek kaynak diyebiliriz. Bölgenin içme ve sulama suyu buradan karşılanıyor. Dolayısıyla yağışların ve kar kalınlığının azalması nedeniyle göle gelen su miktarı çok azaldı. Ancak çekim çok fazla. Dolayısıyla seviye gittikçe azalıyor. Göle giren 400 milyon metreküplük yağış miktarı varken, 480 milyon metreküplük buharlaşma var” diyerek uyardı.

“FİZİKİ OLARAK İKİYE AYRILACAK”

Prof. Dr. Mustafa Doğan ise Kemer Boğazı’na dikkat çekerek, göldeki büyük tehlikeyi şöyle açıkladı: Gölün fiziki yapısı kuzeyden güneye doğru uzanıyor. Kuzey tarafı Hoyran, güney tarafı Eğirdir olarak adlandırılıyor. Ortada dar bir boğazda birleşiyor. Bu boğazın adı, Kemer Boğazı. Bu boğazdaki su derinliği, su seviyesinin azalmasıyla beraber düşüyor. Çekilme devam ederse 1,5-2 sene içinde göl, fiziki olarak ikiye ayrılacak. Bu da çok tehlikeli.

Kaynak: DHA