Türkiye'nin 81 İlinde Geçerli Olacak: Tapuda Sil Baştan Düzenleme

Türkiye genelinde 81 ilde uygulanacak olan Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS), tapu müdürlüklerine gelen vatandaşların kimlik doğrulama süreçlerini kolaylaştıracak. Yeni düzenleme kapsamında vatandaşlar, tapu işlemleri için kimlik doğrulama yaparken, yeni kimlik kartlarını özel tasarlanmış POS cihazına yerleştirecekler.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Özelmacıklı, düzenleme hakkında şu bilgileri verdi: "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen bu sistem, daha önce pilot uygulamaları yapılmıştı ve artık Türkiye genelinde kullanılmaya başlandı. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi sayesinde, yeni kimlik kartlarındaki biyometrik fotoğraf, parmak izi gibi bilgiler karşılaştırılabiliyor. Vatandaşlar, tapu müdürlüklerine geldiklerinde yeni kimlik kartlarını POS cihazı şeklindeki Kimlik Doğrulama Sistemine takıyor ve parmak izleri sistemdeki verilerle karşılaştırılarak işlemler doğrulanıyor."