Türkiye'nin 81 İlinde Geçerli Olacak: SSK ve Bağ-Kur Emeklisinin Tamamına Ücretsiz Oldu

İktidarın yetersiz zamları nedeniyle Türkiye'de görülen yüksek enflasyon karşısında her geçen gün alım güçlerini kaybeden milyonlarca emekli, çareyi kurumların uyguladığı 'avutma' politikalarında arıyor.



BİR DEFAYA MAHSUS ÜCRETSİZ VERİLECEK



SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik uygulamaya alınan indirimli kartların ardından bir hamle de en fazla emekli müşteriye sahip banka olan Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada, normal şartlarda ücretli olan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketlerinin, banka müşterisi olan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz şekilde verileceği belirtildi.



Banka tarafından paylaşılan duyuruda, kampanyaya katılmak için yapılması gerekenler şu şekilde sıralandı