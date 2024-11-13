Türkiye’nin 81 İli İçinde En Mutlu Şehir Belli Oldu: Adeta Huzurun Merkezi
TÜİK'in araştırmasına göre, Türkiye'nin en mutlu 10 ili belli oldu. Liste, birçok kişi için sürpriz niteliği taşırken, ilk üç sırada yer alan şehirler özellikle dikkat çekti. Peki, 81 il arasında en yüksek mutluluk oranına sahip kent hangisi? İşte Türkiye’nin en mutlu şehirleri...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan araştırmada, ülke genelinde mutluluk oranları incelenerek en mutlu iller sıralandı. Listenin başında yer alan şehirler, çeşitli bölgelerden ve farklı coğrafi özelliklere sahip olmalarıyla öne çıktı.
Bu rapor, bazı şehirlerdeki huzur seviyesinin diğerlerine kıyasla daha yüksek olduğunu gösteriyor. İşte mutluluk oranlarıyla öne çıkan ve yaşam kalitesiyle dikkat çeken o 10 şehir...
10 - ŞIRNAK
% 71.36 oranıyla Şırnak, İl nüfusu 537 bin 672
9- SİİRT
Nüfusu 331.70, Mutluluk oranı: % 71.65
8 - UŞAK
369.433 nüfuslu Uşak'ın mutluluk oranı %72.34
7 - DÜZCE
%72.77'lik oranla Düzce 7. sırada, il nüfusu ise; 395.979!
6 - ÇANKIRI
%73.5'luk oranla Çankırı, nüfusu 216 bin 312.
5 - KÜTAHYA
Kütahya; % 73.76. Nüfusu: 279 bin 367
4 - KIRIKKALE
Kırıkkale %75.48'lik mutluluk yüzdesine sahip. Şehrin toplam nüfusu ise 271.92.
3 - BAYBURT
81.910'luk nüfusuyla Türkiye'nin en az nüfusa sahip illerinden biri. %75.91 oranıyla en mutlu iller sıralamasında üçüncü sırada.
2 - AFYONKARAHİSAR
%76.43 oranla mutlu ve ikincisi sırada yer alıyor. Nüfusu; 736.912
TÜRKİYE'NİN EN MUTLU ŞEHRİ
SİNOP
Sinop'un, "mutlu insanlar şehri" olarak tanınıyor. %77.66'lık mutluluk oranıyla ilk sırada. Ayrıca hem Karadeniz'in hem de Türkiye'nin en mutlu ili. Nüfusu ise; 216.460.