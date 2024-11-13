Türkiye’nin 81 İli İçinde En Mutlu Şehir Belli Oldu: Adeta Huzurun Merkezi

5 - KÜTAHYA

Kütahya; % 73.76. Nüfusu: 279 bin 367

4 - KIRIKKALE

Kırıkkale %75.48'lik mutluluk yüzdesine sahip. Şehrin toplam nüfusu ise 271.92.

3 - BAYBURT

81.910'luk nüfusuyla Türkiye'nin en az nüfusa sahip illerinden biri. %75.91 oranıyla en mutlu iller sıralamasında üçüncü sırada.

2 - AFYONKARAHİSAR

%76.43 oranla mutlu ve ikincisi sırada yer alıyor. Nüfusu; 736.912

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU ŞEHRİ

SİNOP

Sinop'un, "mutlu insanlar şehri" olarak tanınıyor. %77.66'lık mutluluk oranıyla ilk sırada. Ayrıca hem Karadeniz'in hem de Türkiye'nin en mutlu ili. Nüfusu ise; 216.460.