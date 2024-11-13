Türkiye’nin 81 İli İçinde En Mutlu Şehir Belli Oldu: Adeta Huzurun Merkezi

TÜİK'in araştırmasına göre, Türkiye'nin en mutlu 10 ili belli oldu. Liste, birçok kişi için sürpriz niteliği taşırken, ilk üç sırada yer alan şehirler özellikle dikkat çekti. Peki, 81 il arasında en yüksek mutluluk oranına sahip kent hangisi? İşte Türkiye’nin en mutlu şehirleri...

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye’nin 81 İli İçinde En Mutlu Şehir Belli Oldu: Adeta Huzurun Merkezi - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan araştırmada, ülke genelinde mutluluk oranları incelenerek en mutlu iller sıralandı. Listenin başında yer alan şehirler, çeşitli bölgelerden ve farklı coğrafi özelliklere sahip olmalarıyla öne çıktı.

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Türkiye’nin 81 İli İçinde En Mutlu Şehir Belli Oldu: Adeta Huzurun Merkezi - Resim: 2

Bu rapor, bazı şehirlerdeki huzur seviyesinin diğerlerine kıyasla daha yüksek olduğunu gösteriyor. İşte mutluluk oranlarıyla öne çıkan ve yaşam kalitesiyle dikkat çeken o 10 şehir...

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Türkiye’nin 81 İli İçinde En Mutlu Şehir Belli Oldu: Adeta Huzurun Merkezi - Resim: 3

10 - ŞIRNAK

% 71.36 oranıyla Şırnak, İl nüfusu 537 bin 672

9- SİİRT

Nüfusu 331.70, Mutluluk oranı: % 71.65

8 - UŞAK

369.433 nüfuslu Uşak'ın mutluluk oranı %72.34

7 - DÜZCE

%72.77'lik oranla Düzce 7. sırada, il nüfusu ise; 395.979!

6 - ÇANKIRI

%73.5'luk oranla Çankırı, nüfusu 216 bin 312.

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Türkiye’nin 81 İli İçinde En Mutlu Şehir Belli Oldu: Adeta Huzurun Merkezi - Resim: 4

5 - KÜTAHYA

Kütahya; % 73.76. Nüfusu: 279 bin 367

4 - KIRIKKALE

Kırıkkale %75.48'lik mutluluk yüzdesine sahip. Şehrin toplam nüfusu ise 271.92.

3 - BAYBURT

81.910'luk nüfusuyla Türkiye'nin en az nüfusa sahip illerinden biri. %75.91 oranıyla en mutlu iller sıralamasında üçüncü sırada.

2 - AFYONKARAHİSAR

%76.43 oranla mutlu ve ikincisi sırada yer alıyor. Nüfusu; 736.912

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU ŞEHRİ

SİNOP

Sinop'un, "mutlu insanlar şehri" olarak tanınıyor. %77.66'lık mutluluk oranıyla ilk sırada. Ayrıca hem Karadeniz'in hem de Türkiye'nin en mutlu ili. Nüfusu ise; 216.460.

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