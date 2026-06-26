Türkiye'den Venezuela'ya Yardım Eli: Arama Kurtarma Ekibi ve İnsanı Yardım Yola Çıkıyor

Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından, Türkiye'den bölgeye arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyacak iki askeri uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan yola çıkacak. 7.2 ve 7.5'lik iki depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 235'e yükseldi.

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Türkiye'den Venezuela'ya Yardım Eli: Arama Kurtarma Ekibi ve İnsanı Yardım Yola Çıkıyor
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Alınan bilgiye göre, Venezuela’nın Yaracuy bölgesinde 25 Haziran 2026 tarihinde, Türkiye saati ile 01.04’te 7,2 ve 01.05’te 7,5 büyüklüğünde meydana gelen art arda iki depremin ardından Türkiye'de kurumlar harekete geçti.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde; Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlar arasında sağlanan irtibat neticesinde yardım hazırlıkları tamamlandı.

45 KİŞİLİK EKİP VE İNSANİ YARDIM BUGÜN YOLA ÇIKIYOR

Genelkurmay Başkanlığı ile yapılan koordinasyon çerçevesinde tahsis edilen A-400M tipi askeri nakliye uçağı ile İstanbul, İzmir ve Denizli’den 37 kişilik AFAD arama-kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığı bünyesinden 6 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Türk Kızılaydan 2 kişilik insani yardım personeli, 2 arama köpeği ve 3 tam donanımlı arama-kurtarma aracı deprem bölgesine sevk ediliyor.

İNSANİ YARDIM TUGAYI DA GÖNDERİLİYOR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından tahsis edilen ikinci bir A-400M tipi askeri nakliye uçağıyla ise İnsani Yardım Tugayı'ndan 22 kişilik bir ekip, gerekli ekipmanlarıyla birlikte bölgeye gönderiliyor.

Her iki askeri uçağın da bugün saat 11.15’te İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yapması planlanıyor.

Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye’nin Caracas Büyükelçiliği kanalıyla bölgedeki gelişmeler ve ihtiyaç analizleri yakından takip ediliyor.

Venezuela'da Bilanço Ağırlaşıyor: Ölü Sayısı 235'e Yükseldi, Enkazlarda Zamanla YarışVenezuela'da Bilanço Ağırlaşıyor: Ölü Sayısı 235'e Yükseldi, Enkazlarda Zamanla YarışDünya

Kaynak: DHA

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