Türkiye'den 'Süper ay' manzaraları: Büyüleyici görüntüler

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği “Süper Ay” kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Son Güncelleme:
Türkiye'den 'Süper ay' manzaraları: Büyüleyici görüntüler - Resim: 1
1 30
Türkiye'den 'Süper ay' manzaraları: Büyüleyici görüntüler - Resim: 2
2 30
Türkiye'den 'Süper ay' manzaraları: Büyüleyici görüntüler - Resim: 3
3 30
Türkiye'den 'Süper ay' manzaraları: Büyüleyici görüntüler - Resim: 4
4 30