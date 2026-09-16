Türkiye'den Mekke'ye Saldırı Girişimine Tepki

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husiler tarafından fırlatıldığını belirttiği bir insansız hava aracının Mekke'nin güneyinde, kentin yasaklı hava sahasına girmeden önce düşürüldüğünü açıkladı. Suudi yetkililer İHA'nın Mekke'yi hedef aldığını belirtirken, Husiler bu iddiayı reddetti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırı girişimine tepki açıklaması geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor; Suudi Arabistan’la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi