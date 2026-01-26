Türkiye’den Kobani’ye Yardım Eli... AK Parti'den 'Destek Kesintisiz Sürecek' Mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kobani’de sivillerin yaşadığı insani krize dikkat çekerek, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda hazırlanan 11 TIR’lık yardımın bölgeye gönderildiğini açıkladı. Çelik, ayrıca desteğin süreceğini vurguladı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada Kobani’de (Ayn el Arap) mağdur olan sivil halka ulaştırılmak üzere Türkiye’den insani yardım sevk edildiğini duyurdu. Çelik, AFAD ve Kızılay’ın desteğiyle hazırlanan yardım konvoyunun, Suriye hükümeti ve Halep Yardım Koordinasyon Merkezi ile koordinasyon halinde dün bölgeye gönderildiğini belirtti.

Türkiye’den Kobani’ye Yardım Eli... AK Parti'den 'Destek Kesintisiz Sürecek' Mesajı - Resim : 1

YARDIMLAR SÜRECEK

Yardım kapsamında 50 ton un yüklü beş TIR, battaniye taşıyan bir TIR ile bebek bezi ve gıda yüklü beş TIR’ın Kobani’ye sevk edildiğini kaydeden Çelik, ilk aşamada toplam 11 TIR’ın insani koridorlar üzerinden bölgeye ulaştırıldığını ifade etti.

Türkiye’den Kobani’ye Yardım Eli... AK Parti'den 'Destek Kesintisiz Sürecek' Mesajı - Resim : 2

Çelik, insani yardımın etnik ya da siyasi ayrım gözetmeden sürdürüleceğini belirterek, "Şartlar ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun Suriyeli Kürtlerin, Suriyeli Türkmenlerin ve Suriyeli Arapların yanındayız. Kobani’de ciddi bir insani durum vardır ve bu çerçevede yardımlarımız kesintisiz şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Flaş Suriye ve PKK MesajıAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Flaş Suriye ve PKK MesajıGüncel

Bahçeli tv100'e Konuştu: Süreçten Suriye’ye, Kudüs’ten İran’a Kritik Mesajlar! Öcalan Kilim Hediye EtmişBahçeli tv100'e Konuştu: Süreçten Suriye’ye, Kudüs’ten İran’a Kritik Mesajlar! Öcalan Kilim Hediye EtmişSiyaset

Suriye Ordusundan Flaş 'Ateşkes' AçıklamasıSuriye Ordusundan Flaş 'Ateşkes' AçıklamasıDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
AK Parti
Son Güncelleme:
DMM'den 'Sivas’ta Linç Girişimi' İddiasına Yalanlama DMM'den 'Sivas’ta Linç Girişimi' İddiasına Yalanlama
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Annelerinin Cenazesinde Miras Kavgası... Kardeşlerden Biri Öldü Annelerinin Cenazesinde Miras Hesaplaşması!
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı 4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı
Meteoroloji 81 İl İçin Tarih Verdi: Türkiye Genelinde Alarm! Harita Kırmızıya Döndü, Etkisi Günlerce Sürecek Meteoroloji 81 İl İçin Tarih Verdi: Türkiye Genelinde Alarm! Harita Kırmızıya Döndü
Sadettin Saran'dan Adaylık Kararı Saran'dan Adaylık Kararı
Kabus Gibi Çökmüşlerdi: 'Lavaş Piyasası' Operasyonunda Örgüt Liderine Kelepçe 'Lavaş Piyasası' Operasyonunda Örgüt Liderine Kelepçe
Özgür Özel'den, Devlet Bahçeli'ye 'Erken Seçim' Yanıtı Özgür Özel'den, Bahçeli'ye 'Erken Seçim' Yanıtı