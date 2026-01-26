Türkiye’den Kobani’ye Yardım Eli... AK Parti'den 'Destek Kesintisiz Sürecek' Mesajı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada Kobani’de (Ayn el Arap) mağdur olan sivil halka ulaştırılmak üzere Türkiye’den insani yardım sevk edildiğini duyurdu. Çelik, AFAD ve Kızılay’ın desteğiyle hazırlanan yardım konvoyunun, Suriye hükümeti ve Halep Yardım Koordinasyon Merkezi ile koordinasyon halinde dün bölgeye gönderildiğini belirtti.

YARDIMLAR SÜRECEK

Yardım kapsamında 50 ton un yüklü beş TIR, battaniye taşıyan bir TIR ile bebek bezi ve gıda yüklü beş TIR’ın Kobani’ye sevk edildiğini kaydeden Çelik, ilk aşamada toplam 11 TIR’ın insani koridorlar üzerinden bölgeye ulaştırıldığını ifade etti.

Çelik, insani yardımın etnik ya da siyasi ayrım gözetmeden sürdürüleceğini belirterek, "Şartlar ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun Suriyeli Kürtlerin, Suriyeli Türkmenlerin ve Suriyeli Arapların yanındayız. Kobani’de ciddi bir insani durum vardır ve bu çerçevede yardımlarımız kesintisiz şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi