Türkiye'den Instagram Rekoru

İPA Başkanı Buğra Gökce, Türkiye'nin Instagram'ı en çok kullanan ülke olduğunu aktardı. Öte yandan Gökce, Türkiye'deki internet hızını eleştirdi.

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Türkiye'den Instagram Rekoru

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki internet kullanımına dair verileri paylaştı.

Gokce'nin aktardığına göre; Türkiye, Instagram'ı en çok kullanan ülke oldu. En çok oyun oynayan ülkeler arasında ise 3. sırada yer aldı.

Türkiye'den Instagram Rekoru - Resim : 1

TÜRKİYE İNTERNET HIZINDA SONDAN 5'İNCİ SIRADA

Türk kullanıcıların internette günde 7 saat, sosyal medyada ise 2 saat 44 dakika vakit harcağını aktaran Gökce 'İnternet hızındaysa sondan 5. sıradayız' dedi.

Türkiye'den Instagram Rekoru - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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