Türkiye'den Instagram Rekoru

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki internet kullanımına dair verileri paylaştı.

Gokce'nin aktardığına göre; Türkiye, Instagram'ı en çok kullanan ülke oldu. En çok oyun oynayan ülkeler arasında ise 3. sırada yer aldı.

TÜRKİYE İNTERNET HIZINDA SONDAN 5'İNCİ SIRADA

Türk kullanıcıların internette günde 7 saat, sosyal medyada ise 2 saat 44 dakika vakit harcağını aktaran Gökce 'İnternet hızındaysa sondan 5. sıradayız' dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem