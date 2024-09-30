Türkiye'den Instagram Rekoru
İPA Başkanı Buğra Gökce, Türkiye'nin Instagram'ı en çok kullanan ülke olduğunu aktardı. Öte yandan Gökce, Türkiye'deki internet hızını eleştirdi.
İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki internet kullanımına dair verileri paylaştı.
Gokce'nin aktardığına göre; Türkiye, Instagram'ı en çok kullanan ülke oldu. En çok oyun oynayan ülkeler arasında ise 3. sırada yer aldı.
TÜRKİYE İNTERNET HIZINDA SONDAN 5'İNCİ SIRADA
Türk kullanıcıların internette günde 7 saat, sosyal medyada ise 2 saat 44 dakika vakit harcağını aktaran Gökce 'İnternet hızındaysa sondan 5. sıradayız' dedi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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