Türkiye'den Husiler'in Mekke Saldırısına Tepki

Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Mekke'yi hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınadı. Açıklamada, Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verildi.

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Türkiye'den Husiler'in Mekke Saldırısına Tepki
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor; Suudi Arabistan’la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz.

Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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