Türkiye'den Çin Vatandaşlarına Vize Muafiyeti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Çin Halk Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına bir vize muafiyeti getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesi gereğince, Çin Halk Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde 2 Ocak tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi.

Kaynak: DHA