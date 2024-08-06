Türkiye'den 5 Kurum Listede: İşte Dünyanın En Büyük 100 Savunma Şirketi

Defense News dergisinin düzenlediği, “Defense News Top 100” listesinde 5 Türk şirketi birden yer aldı.

Defense News dergisinin düzenlediği, “Defense News Top 100” listesi güncellendi. Liste verilerine göre Türk savunma sanayii şirketlerinin hepsi birden daha üst sıralara yükseldi. Bir önceki listede yer almayan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ise listeye 84. sıradan girdi.





Kaynak: İHA