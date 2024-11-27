Türkiye'deki 'Zehir' Bu Kez Sınırları Aştı... Avrupa'da Marketlere Kadar Girdi, Güvenli Limitin Tam 7 Katı Okratoksin Tespit Edildi

Türkiye'den ihraç edilen gıda ürünleri sık sık sınırdaki denetimlere takılıyor ve Türkiye'ye iade ediliyordu. Bu kez ise zehirli ürünlerden biri sınırı aştı. Hollanda'da marketlerde satışta olan ve Türkiye'den ihraç edilen dutlarda güvenli limitlerin 7 katı oranında okratoksin tespit edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Türkiye'deki 'Zehir' Bu Kez Sınırları Aştı... Avrupa'da Marketlere Kadar Girdi, Güvenli Limitin Tam 7 Katı Okratoksin Tespit Edildi - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda skandallarını ifşa etmeye devam ederken gıdalardaki tehlikeler sosyal medyadan da yayılmaya devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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