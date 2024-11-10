Türkiye'de Üretiliyor Ama Kıymetini Bilen Yok: Dünya Kapış Kapış Satın Alıyor

Projenin diğer yürütücüsü Doç. Dr. Mustafa Emre Gürlek ise, salyangoz pazarının geniş kapsamlı bir alıcı kitlesine sahip olduğunu ve Türkiye'den başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihracat yapıldığını belirtti. Gürlek, salyangozların sadece gıda olarak değil, tıbbi açıdan da önemli olduğunu sözlerine ekledi.