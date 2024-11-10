Türkiye'de Üretiliyor Ama Kıymetini Bilen Yok: Dünya Kapış Kapış Satın Alıyor
Görüntüsü bazı kişiler için hoş olmasa da salyangozların tıbbi faydaları oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından kurulan tesiste, çiftçileri salyangoz üretimine teşvik etmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Proje yöneticileri, dünya genelindeki salyangoz üretiminin yüzde 70'inin Türkiye'de gerçekleştirildiğini vurguluyor.
Kaynak: DHA
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öncülüğünde yürütülen salyangoz üretimi projesi, Türkiye'yi bu alanda lider konuma taşımayı hedefliyor. MAKÜ bünyesinde kurulan tesiste, çiftçileri ekonomik değeri yüksek 'Helix aspersa' türü kara salyangozu üretimine teşvik etmek için çalışmalar sürüyor. Dünya salyangoz üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin Türkiye'de yapıldığı belirtilirken, bu projeyle ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlanması amaçlanıyor.
"ÖZEL BİLGİ VE HASSASİYET GEREKTİREN BİR SÜREÇ"
MAKÜ Bucak Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Yıldırım, projenin üç yıldır devam ettiğini ve salyangoz yetiştiriciliğinin önemli sorunlarını çözmeye yönelik ciddi adımlar attıklarını vurgulayarak, "Deneme çiftliğimizde temel türler üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Yetiştiriciliğin zorluklarını ve gereksinimlerini belirledik. Özel bilgi ve hassasiyet gerektiren bir süreç" dedi. Yıldırım, bu alandaki bilgi birikimlerini aktardıklarını belirtti.
AMAÇ TÜRKİYE'Yİ AVRUPA'DA ZİRVEYE TAŞIMAK
Türkiye'deki doğal salyangoz türlerinin Avrupa pazarında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldırım, ihracatın büyük bir bölümünü bu ürünlerin oluşturduğunu kaydetti. Yıldırım, "Amacımız, Türkiye'yi Avrupa'da bu alanda zirveye taşımak ve ekonomik değer yaratmak" dedi. Avrupa’da doğadan salyangoz toplamaya getirilen yasak nedeniyle, Türkiye'nin doğal kaynaklarını koruyarak bu alanda sürdürülebilir üretim yapması önem kazanıyor.
Projenin diğer yürütücüsü Doç. Dr. Mustafa Emre Gürlek ise, salyangoz pazarının geniş kapsamlı bir alıcı kitlesine sahip olduğunu ve Türkiye'den başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihracat yapıldığını belirtti. Gürlek, salyangozların sadece gıda olarak değil, tıbbi açıdan da önemli olduğunu sözlerine ekledi.