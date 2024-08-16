Türkiye'de Tek Olan Tarihi Camiye PVC Kapladılar!

Sarımeşe tarihi cami ve bölgesinin aslına çevrilmesinin önemli olduğunu ifade ederek, "Bu tür durumlarda ilgili kurumlar özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediyelerimiz ve Valiliğimiz gerçekten eski eser bilincinin farkında olarak çok iyi çalışmalar yapıyorlar. Hızlı bir şekilde ilgili mülkiyet sahibinin haberdar edilip; PVC'lerin sökülüp, yapının özgün dokusuna uygun bir düzenlemeyle elden geçirilmesi gerekiyor. Burada çok farklı işlevlere sahip yapılar var. Biliyorsunuz buradaki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü restore ediliyor. Hemen yakınındaki çeşmeden bahsetmiştik ve Kurşunlu Han'dan bahsettik. Camideki durum da belli. Bu yapıların hepsi tarihi bir eser olduğu için, tescilli kültür varlıkları olduğu için ivedi bir şekilde hepsinin bakımının yapılması ve tekrardan Büyükçekmece'ye kazandırılması önem arz etmektedir" dedi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, camide en son 2014 yılında restorasyon yapıldı. Plastik pencerelerin ise, kim tarafından takıldığının bilinmediği belirtildi.