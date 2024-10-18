Türkiye'de Suç Oranı En Düşük Olan İller Açıklandı: İşte O Şehirler

TÜİK, ceza infaz kurumlarına gönderilen hükümlüleri suç türleri ve ikamet adresleri bazında analiz ederek, Türkiye’de suç oranının en yüksek ve en düşük olduğu şehirleri belirledi. Bu çalışmada suç oranı en düşük iller arasında ilk 10'a giren tek büyükşehir Erzurum oldu. “Daimi İkametgah ve Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler” başlığıyla yayımlanan raporda son 10 yılın verileri incelendi ve suç türleri filtrelenerek tablo oluşturuldu.