Türkiye'de Suç Oranı En Düşük Olan İller Açıklandı: İşte O Şehirler
Türkiye’de suç oranı en düşük iller belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine dayanarak hazırlanan listede, cezaevine giren hükümlüler ikamet adreslerine göre sınıflandırıldı ve suç oranı en düşük iller açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK, ceza infaz kurumlarına gönderilen hükümlüleri suç türleri ve ikamet adresleri bazında analiz ederek, Türkiye’de suç oranının en yüksek ve en düşük olduğu şehirleri belirledi. Bu çalışmada suç oranı en düşük iller arasında ilk 10'a giren tek büyükşehir Erzurum oldu. “Daimi İkametgah ve Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler” başlığıyla yayımlanan raporda son 10 yılın verileri incelendi ve suç türleri filtrelenerek tablo oluşturuldu.
Çalışmada ele alınan suç türleri arasında öldürme, yaralama, cinsel suçlar, hürriyeti yoksun kılma, hakaret, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu, sahtecilik, kötü muamele, zimmet, rüşvet, kaçakçılık, trafik suçları, orman suçları, ateşli silahlar ve bıçaklarla ilgili suçlar, icra iflas kanununa aykırılık, askeri ceza kanununa aykırılık, tehdit, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, aile koruma tedbirine aykırılık ve diğer suçlar yer aldı.
İşte Türkiye’de suç oranının en düşük olduğu 10 il:
Adıyaman: Yüz binde 156
Şırnak: Yüz binde 159
Bitlis: Yüz binde 175
Siirt: Yüz binde 175
Bayburt: Yüz binde 186
Muş: Yüz binde 188
Erzincan: Yüz binde 191
Hakkari: Yüz binde 192
Mardin: Yüz binde 194
Erzurum: Yüz binde 196