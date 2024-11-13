Türkiye'de Son 10 Ayda 17 Ton Uyuşturucu Yakalandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında yaptığı sunumda, “Kaçakçılık Yakalamaları” verilerini açıkladı. Bakanlığın verilerine göre, Ocak-Kasım 2024 döneminde Türkiye’de 17,2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen tonlarca uyuşturucu maddenin değerinin 18,5 milyar TL ile ifade edildiği bildirildi.

Uyuşturucu maddenin yanı sıra 37 milyar 974 milyon TL değerinde de kaçak eşya ve narkotik madde ele geçirildiği kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı’nın verilerinin yanı sıra Cumhuriyet başsavcılıklarındaki, “Uyuşturucu” başlıklı dosyaların sayısı da dikkat çekti. Cumhuriyet başsavcılıklarında yalnızca 2023 yılında açılan dosyaların 673 bin 730’unu, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” gerekçesiyle açılan dosyalar oluşturdu.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçlamasını içeren dosya sayısının ise 117 bin 959 olduğu belirtildi.

Kaynak: Birgün