Türkiye'de Sevilen Ünlü Hamburger Devinde Büyük Skandal: Dana Eti Diye Bakın Ne Yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı son taklit ve tağşiş listesinde Arby's'in adı yer alırken, bakanlık yetkilileri 231011-2 parti numaralı Roast Beef ürününde dana eti yerine skandal bir ürün kullandıklarını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi