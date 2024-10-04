Türkiye'de Sevilen Ünlü Hamburger Devinde Büyük Skandal: Dana Eti Diye Bakın Ne Yedirmişler
Türkiye genelinde büyük bir müşteri kitlesine sahip ünlü hamburger zinciri Arby's, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesine girdi. Kayseri'deki bir şubede "dana eti" olarak satılan Roast Beef ürününde yapılan incelemeler sonucunda, ürünün içeriğinde dana eti yerine kullandıkları ürün pes dedirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı son taklit ve tağşiş listesinde Arby's'in adı yer alırken, bakanlık yetkilileri 231011-2 parti numaralı Roast Beef ürününde dana eti yerine skandal bir ürün kullandıklarını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi