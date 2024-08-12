Türkiye'de Sadece Manisalılar Biliyor: Hasadı Başladı, Hafızayı Güçlendirip Hastalıkları Önlüyor

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa'da geçtiğimiz yıllara göre rekoltede düşüş yaşanırken, Manisa Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, kuru üzüm üreticilerine kilogramda kaybı en aza indirebilmeleri için tavsiyelerde bulundu. Uzmanlar, kuru üzümün hafızayı güçlendirdiğini belirtirken, kış hastalıklarına karşı da koruma sağladığına dikkat çekti.

Son Güncelleme:
Türkiye'de Sadece Manisalılar Biliyor: Hasadı Başladı, Hafızayı Güçlendirip Hastalıkları Önlüyor - Resim: 1

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa'da geçtiğimiz yıla göre rekoltede yükselme gözlenirken daha önceki yıllara göre rekolte düşük kaldı. Üzümün doğuşundan kaynaklanan rekolte düşüklüğü dikkatsiz kurutmada daha da verim kaybına ve üreticinin de zarar etmesine neden oluyor. Üreticilerin kurutmada fazladan kayıp yaşamamaları için Manisa Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, kuru üzüm üreticilerine kilogramda en az kayıp yaşamaları için tavsiyelerde bulundu.

Rekoltede düşüş olduğuna dikkat çeken Ünal, “Bu yıl Sultani çekirdeksizde hasadımız başladı. Sofralık hasatlar kısmen devam ediyor ancak kısmen kurutmalık üzümlerde de hasatlar başladı. Bir ay kadar devam edecek. Bu yıl 10 gün kadar erken hasadımız söz konusu. Rekolte konusunda Tarım ve Orman Bakanımızın da açıkladığı üzere geçen yıldan iyi durumda olsak bile normal yıla göre biraz düşüş söz konusu. Bu da doğuştan kaynaklanıyor. Kaliteyle ilgili çok sıkıntı olmasa bile bu yıl doğuşlardan dolayı salkım sayısından dolayı rekoltede düşüş var” dedi.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Dünyanın En İyisi Seçildi: Dalından Koptuğu Gibi 115 Ülkeye Satılıyor Dünyanın En İyisi Seçildi: Dalından Koptuğu Gibi 115 Ülkeye Satılıyor
Sıcaklar Vurdu, Mahsulün Yarısı Yandı: Bu Yıl Sofralara Çok Pahalıya Gelecek Sıcaklar Vurdu, Mahsulün Yarısı Yandı: Bu Yıl Sofralara Çok Pahalıya Gelecek
Üst Üste Gelen Uyarıların Ardından Türkiye Kırmızıya Boyandı! 6 Gün Sürecek Üst Üste Gelen Uyarıların Ardından Türkiye Kırmızıya Boyandı! 6 Gün Sürecek
Uzmanlar Doğrudan O Noktayı İşaret Etti: ‘8'den Büyük Deprem’ Uyarısı '8'den Büyük Deprem Olabilir!'
Soframızdan Eksik Etmezdik... Hasadı Bu Yıl Yarıya Düşünce Fiyatlar Uçuşa Geçti Soframızdan Eksik Etmezdik... Hasadı Bu Yıl Yarıya Düşünce Fiyatlar Uçuşa Geçti
Dünyanın Gözü Türkiye'deki Bu Tarlada! Başarılırsa Tarihe Geçilecek Dünyanın Gözü Türkiye'deki Bu Tarlada! Başarılırsa Tarihe Geçilecek
Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda
Meteor Yağmuru Nemrut Dağı'nda Görsel Şölen Yaşattı Meteor Yağmuru Nemrut Dağı'nda Görsel Şölen Yaşattı
Dünyaca Ünlü Markadan Türkiye Kararı: Tüm Ürünlerin Satışını Yasakladılar! Dünyaca Ünlü Markadan Türkiye Kararı: Tüm Ürünlerin Satışını Yasakladılar!
Türkiye Bu Yıl Doya Doya Yiyecek: Dünyanın En İyisi Seçildi! Hem Kalite Yükseldi Hem Rekolte Arttı Türkiye Bu Yıl Doya Doya Yiyecek: Dünyanın En İyisi Seçildi! Hem Kalite Yükseldi Hem Rekolte Arttı
Arkadaşları "Sivas'ta Yetişmez" Diyerek Dalga Geçmişti! Şimdi Siparişlere Yetişemiyor Arkadaşları "Sivas'ta Yetişmez" Diyerek Dalga Geçmişti! Şimdi Siparişlere Yetişemiyor
Voleybol Maçının Ardından Hüngür Hüngür Ağlamıştı: O Adam Bakın Kim Çıktı Voleybol Maçının Ardından Hüngür Hüngür Ağlamıştı: O Adam Bakın Kim Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İş İnsanının Oğlu Eğlence Mekanında Darp Edildi: Yüzündeki Kemikler Kırıldı! Ünlü İş İnsanının Oğluna Öldüresiye Darp!
Cem Küçük'ten AKP'lilere Sert Sözler: 'Bazı AK Parti'lilerdeki Aşağılık Kompleksi Hiç Bitmez... Fatih Altaylı ve Cüneyt Özdemir Size Az Bile Yapıyor!' 'Fatih Altaylı ve Cüneyt Özdemir Size Az Bile Yapıyor!'
İkinci El Araç Satışında Yeni Dönem! Ekim Ayından İtibaren... İkinci Elde Yeni Dönem Başlıyor
Kandilli İlk Verileri Paylaştı: Kahramanmaraş'ta Deprem Kahramanmaraş'ta Korkutan Deprem
Türkiye Bu Yıl Doya Doya Yiyecek: Dünyanın En İyisi Seçildi! Hem Kalite Yükseldi Hem Rekolte Arttı Türkiye Bu Yıl Doya Doya Yiyecek: Dünyanın En İyisi Seçildi! Hem Kalite Yükseldi Hem Rekolte Arttı