Türkiye'de Sadece Manisalılar Biliyor: Hasadı Başladı, Hafızayı Güçlendirip Hastalıkları Önlüyor

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa'da geçtiğimiz yıla göre rekoltede yükselme gözlenirken daha önceki yıllara göre rekolte düşük kaldı. Üzümün doğuşundan kaynaklanan rekolte düşüklüğü dikkatsiz kurutmada daha da verim kaybına ve üreticinin de zarar etmesine neden oluyor. Üreticilerin kurutmada fazladan kayıp yaşamamaları için Manisa Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, kuru üzüm üreticilerine kilogramda en az kayıp yaşamaları için tavsiyelerde bulundu.



Rekoltede düşüş olduğuna dikkat çeken Ünal, “Bu yıl Sultani çekirdeksizde hasadımız başladı. Sofralık hasatlar kısmen devam ediyor ancak kısmen kurutmalık üzümlerde de hasatlar başladı. Bir ay kadar devam edecek. Bu yıl 10 gün kadar erken hasadımız söz konusu. Rekolte konusunda Tarım ve Orman Bakanımızın da açıkladığı üzere geçen yıldan iyi durumda olsak bile normal yıla göre biraz düşüş söz konusu. Bu da doğuştan kaynaklanıyor. Kaliteyle ilgili çok sıkıntı olmasa bile bu yıl doğuşlardan dolayı salkım sayısından dolayı rekoltede düşüş var” dedi.



