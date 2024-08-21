Türkiye'de Sadece Bilecik'te Yetişiyor: Sağlığa Faydaları Saymakla Bitmiyor

Pazaryeri ilçesinde yaklaşık bin 450 dekar alanda üretimi yapılan ve yaklaşık 500 çiftçinin geçim kaynağı olan şerbetçiotu Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliği ile Bilecik'in coğrafi işaretli ürünleri arasına dahil edildi. Geçtiğimiz aylarda 2024 yılı şerbetçi otu alım fiyatları aroma cinsi için 69 TL, diğer çeşitler için 67 TL olarak belirlenirken ilçede kurak geçen yaz döneminde rekolte beklenenden az oldu.