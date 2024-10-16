Türkiye'de Özenle Hasat Ediliyor: 49 Ülkeye İhracı Yapılıyor

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, arıcılık için uygun iklime sahip olan Türkiye, Ocak-Eylül döneminde 5 bin 913 ton bal ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracattan elde edilen gelir ise 22 milyon 882 bin 831 dolar olarak kayıtlara geçti.

İHRACATTA EN BÜYÜK PAY ABD'DE

Ocak-Eylül 2024 döneminde, en fazla bal ihracatı ABD’ye yapıldı ve 9 milyon 327 bin 460 dolarlık satış gerçekleştirildi. ABD’yi, 5 milyon 289 bin 192 dolarlık satışla Almanya ve 904 bin 756 dolarlık satışla Kanada izledi.

Bu dönemde, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Macaristan, Bangladeş, Irak, Liberya, Çekya, Fas, Nepal ve