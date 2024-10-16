Türkiye'de Özenle Hasat Ediliyor: 49 Ülkeye İhracı Yapılıyor
Türkiye’nin özenle hasat edilen balı, 49 ülkeye ihraç ediliyor. Yılın ilk 9 ayında ABD, Almanya ve Kanada başta olmak üzere 49 ülkeye toplamda 5 bin 913 ton bal ihraç edilerek, 22 milyon 883 bin dolar gelir elde edildi.
Kaynak: AA
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, arıcılık için uygun iklime sahip olan Türkiye, Ocak-Eylül döneminde 5 bin 913 ton bal ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracattan elde edilen gelir ise 22 milyon 882 bin 831 dolar olarak kayıtlara geçti.
İHRACATTA EN BÜYÜK PAY ABD'DE
Ocak-Eylül 2024 döneminde, en fazla bal ihracatı ABD’ye yapıldı ve 9 milyon 327 bin 460 dolarlık satış gerçekleştirildi. ABD’yi, 5 milyon 289 bin 192 dolarlık satışla Almanya ve 904 bin 756 dolarlık satışla Kanada izledi.
Bu dönemde, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Macaristan, Bangladeş, Irak, Liberya, Çekya, Fas, Nepal ve
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Türkiye’nin balının önemli bir üretim ve ihracat kalemi olduğunu belirterek, sürdürülebilirliğin sağlanmasının önemine dikkat çekti. Kalyoncu, ihracat hacmini ve ülke çeşitliliğini artırmak için çalıştıklarını ifade etti.
Yılın tamamlanmasına kısa bir süre kala, Kalyoncu, “İhracatçılarımızın markalı ve kaliteli bal ihracatına önem vermesi durumunda, ihracatımızın geçen yılki seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz.” dedi.