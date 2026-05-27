Türkiye'de Otomobil Tercihi Değişti: Satılan Her 2 Otomobilden 1’i Elektrikli ya da Hibrit

Türkiye otomobil pazarında uzun süredir konuşulan dönüşüm, rakamlara net biçimde yansıdı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre 2026’nın ocak-nisan döneminde satılan otomobillerin yarısından fazlasını elektrikli ve hibrit araçlar oluşturdu.

Yılın ilk dört ayında toplam 290 bin 870 otomobil satılırken, bunun 149 bin 333’ünü elektrikli ve hibrit modeller meydana getirdi. Böylece bu araçların toplam pazardaki payı yüzde 51,4’e ulaştı. Bir başka ifadeyle, Türkiye’de satılan her iki otomobilden biri artık elektrik destekli motor taşıyor.

PAZARDAKİ TOPLAM PAY YÜZDE 20'YE DAYANDI

Tam elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,5 artarak 54 bin 463’e yükseldi. Uzatılmış menzil teknolojisine sahip modellerin de dahil edilmesiyle sayı 54 bin 892’ye çıktı. Elektrikli araçların toplam pazardaki payıysa yüzde 18,9 olarak kaydedildi.

Hibrit otomobillerde de yükseliş sürdü. İlk dört ayda 94 bin 441 hibrit araç satılırken, pazar payı yüzde 32,5’e ulaştı.Tablonun diğer tarafında ise içten yanmalı motorların gerileyişi dikkat çekti. Benzinli otomobil satışları yüzde 17,9, dizel otomobil satışları yüzde 32,7 düşerken, otogazlı araçlarda da gerileme devam etti.

Nisan ayında satılan tam elektrikli otomobil sayısı 16 bin 472’ye ulaşırken, aylık pazar payı yüzde 20,5 oldu. Aynı dönemde 24 bin 849 hibrit araç satıldı ve hibritlerin payı yüzde 31 olarak gerçekleşti.

