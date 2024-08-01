Türkiye’de O İsme Sahip Yalnızca 1 Kişi Var!

En özgün isim onların, Türkiye’de o isimlere sahip başka kimse yok. Erkeklerde 1 isim, kadınlarda ise 3 isim kendine özgü. O 4 isime sahip kişiler Türkiye’de tek.

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Türkiye’de O İsme Sahip Yalnızca 1 Kişi Var! - Resim: 1

Türkiye'de sadece bir kişide bulunan eşsiz isimler açıklandı. Sadece 3 kişi o isimlere sahip.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de nadir bulunan isimlerin listesini paylaştı. 2022'de doğan bebekler arasında Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila ve Kerem Akil gibi isimler yalnızca bir kişide bulunuyor. En popüler isimler ise erkeklerde Alparslan, kızlarda Zeynep oldu. Bu veriler, Türkiye'de isim tercihleri ve trendler hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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