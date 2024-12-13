Türkiye’de Kahve Üretiminde Tarihi Adım: 90 Yıllık Çalışma Sonuç Verdi
Ana vatanı Etiyopya olan ve dünyada Kolombiya, Brezilya, Vietnam gibi ülkelerde yoğun olarak yetiştirilen kahve bitkisi, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün (BATEM) çalışmalarıyla Antalya topraklarına uyum sağladı.
Kaynak: AA
Arabica kahve türünün fidanları, Türkiye'de yetiştirilmeye başlandı. Tescil sürecinin ardından seri üretime geçilerek kahve ithalatının azaltılması hedefleniyor.
BATEM'İN 90 YILLIK SERÜVENİ YENİDEN BAŞLADI
Antalya'daki BATEM, 1934'te "Sıcak İklim Nebatları İstasyonu" olarak kurularak kahve ve hurma fidanı yetiştirme çalışmalarıyla faaliyete başlamıştı. Ancak o dönemdeki ekolojik ve teknolojik yetersizlikler nedeniyle kahve üretimi başarılı olamayınca enstitü, muz üretimine yönelmişti.
Aradan geçen yıllarda farklı enstitülerin birleşmesiyle 2004 yılında BATEM adını alan kuruluş, narenciye, muz, avokado gibi pek çok ürünün Türkiye’de yetiştirilmesine öncülük etti. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren enstitü, 2020 yılında kahve üretimi konusundaki çalışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
KAHVE TOHUMLARI YENİDEN TOPRAKLA BULUŞTU
BATEM, 2020’de yurt dışından getirilen Arabica kahve tohumlarını Gazipaşa’daki seralarında toprakla buluşturdu. Yaklaşık 4 yıl süren adaptasyon çalışmaları sonucunda olumlu sonuçlar alındı. Kahve bitkisinin Antalya’da yaygınlaştırılması için gerekli adımlar atılmaya başlandı.
Enstitü Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, geçmişte tamamlanamayan bu projeyi başarıyla sonuçlandırmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Antalya’nın narenciye ile bilindiğini ancak tropikal ve subtropikal ürünlerin yetiştiriciliği konusunda da önemli bir merkez haline geldiğini belirten Ünlü, AR-GE çalışmalarıyla yeni ürünleri kente kazandırdıklarını vurguladı.
TESCİL SONRASI SERİ ÜRETİM HEDEFİ
Kahve bitkisinin tescil sürecinin ardından seri üretime geçileceğini belirten Ünlü, şunları söyledi:
"2020’de başladığımız projede, pandemi nedeniyle sadece tohumları ülkeye getirebildik. Bu tohumları Gazipaşa’daki seralarımızda ekerek adaptasyon çalışmalarını başlattık. İki yıl boyunca gözlemlerimizi sürdüreceğiz. Ardından hızlı bir şekilde fidan üretip üreticilere dağıtmayı planlıyoruz. Antalya’da kahve fidanını yaygınlaştırarak Türkiye’yi bu alanda dışa bağımlılıktan kurtarmayı hedefliyoruz."
Enstitü, şu an ellerinde yaklaşık 100 fidan bulunduğunu, gerekli gözlemlerin tamamlanmasının ardından tescil işlemlerine geçileceğini bildirdi. Çalışmaların başarılı bir şekilde ilerlediğini ifade eden Ünlü, "2-3 yıl içinde fidan sayımızı artırarak seri üretime geçeceğiz. Ayrıca gelecekte Arabica türü dışında farklı kahve türleri üzerinde de ıslah çalışmalarını başlatmayı planlıyoruz" dedi.
TÜRKİYE’NİN KAHVE İTHALATINA ÇÖZÜM
Türkiye’de kahve tüketiminin her geçen yıl arttığını hatırlatan Dr. Ünlü, bu çalışmanın, kahve ithalatını azaltarak yerli üretimin teşvik edilmesi açısından büyük bir adım olduğunu vurguladı. Yeni dönemde, Antalya’nın kahve üretimiyle de anılacağı belirtiliyor.