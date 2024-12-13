Türkiye’de Kahve Üretiminde Tarihi Adım: 90 Yıllık Çalışma Sonuç Verdi

Enstitü Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, geçmişte tamamlanamayan bu projeyi başarıyla sonuçlandırmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Antalya’nın narenciye ile bilindiğini ancak tropikal ve subtropikal ürünlerin yetiştiriciliği konusunda da önemli bir merkez haline geldiğini belirten Ünlü, AR-GE çalışmalarıyla yeni ürünleri kente kazandırdıklarını vurguladı.

TESCİL SONRASI SERİ ÜRETİM HEDEFİ

Kahve bitkisinin tescil sürecinin ardından seri üretime geçileceğini belirten Ünlü, şunları söyledi:

"2020’de başladığımız projede, pandemi nedeniyle sadece tohumları ülkeye getirebildik. Bu tohumları Gazipaşa’daki seralarımızda ekerek adaptasyon çalışmalarını başlattık. İki yıl boyunca gözlemlerimizi sürdüreceğiz. Ardından hızlı bir şekilde fidan üretip üreticilere dağıtmayı planlıyoruz. Antalya’da kahve fidanını yaygınlaştırarak Türkiye’yi bu alanda dışa bağımlılıktan kurtarmayı hedefliyoruz."