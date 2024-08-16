Türkiye'de İlk Kez Bilecik'te Dikildi! Görenler Domates Sanıyor, Faydaları Saymakla Bitmiyor

Bilecik'te ilk kez dikimi gerçekleştirilen ve Asya ülkelerinde tıbbi amaçlı tercih edilen faydaları saymakla bitmeyen goji berry (kurt üzümü) fideleri meyve vermeye başladı.

Son Güncelleme:
Türkiye'de İlk Kez Bilecik'te Dikildi! Görenler Domates Sanıyor, Faydaları Saymakla Bitmiyor - Resim: 1

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde yaşayan Hasan Ermiş, 2,5 dekar alana 500 kök goji berry fidanı dikti. Deneme üretimi sonucunda ilk meyveleri hasat eden Ermiş, içinde A vitamini, C vitamini, sodyum, kalsiyum, demir gibi türlü vitamin ve mineraller barındırdığını söyledi. Kendisinin sınıf öğretmeni olduğunu ve fideleri bahçesine diktiğini anlatan Ermiş sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikle ben çiftçi değilim. Bunu belirtmek isterim. Mutlaka söylediğim şeylerde daha iyi bilenler çıkacaktır. Bu işi yeni öğreniyorum. Öğrendikçe geliştirmeye çalışıyorum. Goji berry ve aronya bahçelerim var. Hobi amaçlı küçük bir bahçe kurmak istedim ancak daha sonrasında gerek iklim şartları gerekse toprak analizleri sonucunda ziraat mühendisleriyle yaptığım görüşmeler neticesinde bu ürünleri yetiştirebileceğimi bunun uygun olduğunu öğrendim. Özellikle eksi 35 derecelere kadar dayanabileceğini biliyorsunuz ki bizim kışın iklimimiz sert geçiyor.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Bu Yıl İlk Kez Öğrenci Kabul Edecek Bölüm Belli Oldu! Rekor Düzeyde Tercih Alması Bekleniyor Bu Yıl İlk Kez Öğrenci Kabul Edecek Bölüm Belli Oldu! Rekor Düzeyde Tercih Alması Bekleniyor
Tapu Mirasçısı Olduğunuzu Bu Basit Yöntemle Öğrenebilirsiniz Tapu Mirasçısı Olduğunuzu Bu Basit Yöntemle Öğrenebilirsiniz
Türkiye'nin En İnançlı İlleri Açıklandı! İlk Sıradaki İl Herkesi Şaşırttı, Kimse Beklemiyordu Türkiye'nin En İnançlı İlleri Açıklandı! İlk Sıradaki İl Herkesi Şaşırttı
Ehliyette Yeni Döneme Geçildi! Bu Sınırı Geçenler Ehliyetinden Olacak Ehliyette Yeni Döneme Geçildi! Bu Sınırı Geçenler Ehliyetinden Olacak
Türkiye'nin 81 İlinde Geçerli Olacak: SSK ve Bağ-Kur Emeklisinin Tamamına Ücretsiz Oldu Türkiye'nin 81 İlinde Geçerli Olacak: SSK ve Bağ-Kur Emeklisinin Tamamına Ücretsiz Oldu
Evinde Doğalgaz Kullananlar Yandı! 10 Bin Lira Para Cezası Var Evinde Doğalgaz Kullananlar Yandı! 10 Bin Lira Para Cezası Var
Meteoroloji Açıkladı: Bu Gece Başlayacak! Meteoroloji Açıkladı: Bu Gece Başlayacak!
Türkiye'de Tek Olan Tarihi Camiye PVC Kapladılar! Türkiye'de Tek Olan Tarihi Camiye PVC Kapladılar!
Doğada Kendiliğinden Yetişiyor, Köylülere Geçim Kapısı Oluyor! Sadece Eldivenle Toplanabiliyor Doğada Kendiliğinden Yetişiyor, Köylülere Geçim Kapısı Oluyor! Sadece Eldivenle Toplanabiliyor
Haydarpaşa'da 35 İnsan İskeleti Bulundu: İçlerinde Bebekler de Var Haydarpaşa'da 35 İnsan İskeleti Bulundu: İçlerinde Bebekler de Var
Diyarbakır'da Beklenen Hasat Başladı: Her Ağaç 10 Kilo Veriyor Diyarbakır'da Beklenen Hasat Başladı: Her Ağaç 10 Kilo Veriyor
Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 38 Zam Geldi Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 38 Zam Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Serinleten Uyarı! Sıcaklıklar Düşüyor, Kuvvetli Yağış Geliyor Sıcaklıklar Düşüyor, Kuvvetli Yağış Geliyor
Aydemir Akbaş Entübe Edildi Aydemir Akbaş Entübe Edildi
AKP'li Vekiller Meclis'i Kana Buladı! Ahmet Şık'a Saldırıda İki Milletvekili Yaralandı AKP'li Vekiller Meclis'i Kana Buladı
İzmir Karşıyaka Dün Akşamdan Beri Yanıyor: Alevler Evlere Sıçradı İzmir Alev Alev! Yangın Evlere Sıçradı
Gerçek Gündem’e 'Yaşım Doldu' Demişti... Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Emekliye Sevk Edildi Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Emekliye Sevk Edildi!