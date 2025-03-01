Türkiye'de İlk İftar Yapıldı
Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Müslümanın oruç tuttuğu Ramazan ayı 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece ilk sahurla başladı. Bugün ilk sahuruna kalkan Türkiye'de ilk iftar yapan şehir ise Hakkari'nin Şemdinli ilçesi oldu.
Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Müslümanın oruç tuttuğu Ramazan ayı geldi çattı. 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece ilk sahurla başlayan Ramazan ayında ilk iftarlar yapıldı.
Türkiye'de, akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ramazanın ilk iftarı yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi