Türkiye'de En Çok Evlenen İller Belli Oldu: Zirvedeki Şehir Şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan 2024 yılı verilerine göre, Türkiye'nin evlilik haritası ortaya çıktı. 81 ildeki evlilik oranlarının incelendiği raporda, en çok evlilik yapılan şehirler listelendi. Veriler, evlilik oranlarının illere göre büyük farklılıklar gösterdiğini ortaya koyarken, listenin zirvesinde yer alan şehir dikkat çekti.

Türkiye'de En Çok Evlenen İller Belli Oldu: Zirvedeki Şehir Şaşırttı

TÜİK'in paylaştığı verilere göre, Türkiye'de evlilik kararlarını etkileyen en önemli faktörler arasında gelir düzeyleri ve eğitim seviyeleri bulunuyor. Özellikle büyükşehirlerde evlilik oranlarının daha yüksek olduğu gözlemlenirken, ekonomik olanaklar ve yaşam standartlarının bu durumu doğrudan etkilediği belirtildi.

EN ÇOK EVLİLİK YAPILAN ŞEHİRLER

Verilere göre, Türkiye genelinde en fazla evlilik yapılan 10 il sıralandı. Listenin zirvesinde beklenildiği gibi büyükşehirler yer aldı. İşte en çok evliliğin gerçekleştiği şehirler:

10. Mersin: 921.586
9. Gaziantep: 951.392
8. Kocaeli: 1.037.635
7. Adana: 1.045.322
6. Konya: 1.153.931
5. Antalya: 1.313.092
4. Bursa: 1.633.937
3. İzmir: 2.207.233
2. Ankara: 2.837.059
1. İstanbul: 7.263.025

İSTANBUL ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Listede zirvede yer alan İstanbul, 7 milyonu aşan evlilik sayısıyla dikkat çekiyor. Mega kentin ardından başkent Ankara ikinci sırada yer alırken, İzmir üçüncü sırada bulunuyor. Özellikle ekonomik ve sosyal olanakların daha gelişmiş olduğu bu büyükşehirlerde evlilik oranlarının yüksek olması şaşırtıcı olmadı.

TÜİK'in yayımladığı bu veriler, Türkiye'deki evlilik eğilimleri ve demografik değişimleri gözler önüne sererken, evlilik kararlarının sosyoekonomik faktörlerle olan bağlantısını bir kez daha ortaya koydu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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