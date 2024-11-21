Türkiye’de Bir İlk: Toprak Kullanılmadan Hasadı Yapıldı
Denizli’de çocukluk arkadaşları Oğuzhan Etiler ve Mehmet Köseoğlu tarafından kurulan Türkiye’nin ilk topraksız dikey tarım safran üretim tesisinde hasat heyecanı yaşanıyor. “Kırmızı altın” olarak anılan ve gram bazında satılan safran, tıptan gıda sanayisine kadar pek çok alanda değerli bir ürün olarak dikkat çekti.
Kaynak: İHA
Tesisin sahipleri, safran üretimiyle ilgili bilgi verirken, milli ekonomik menfaatleri önceleyen bir strateji izlediklerini belirtti. İşletmeciler, "Katma değeri yüksek ürünlerin üretimini artırarak, sürdürülebilir tarım stratejileri ile global pazarlara taşımayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, 5 milyon dolarlık bir yatırım planlıyoruz" dedi.
Bir zamanlar önemli bir safran ihracatçısı olan Türkiye’de üretimin son yıllarda ciddi şekilde azaldığını ifade eden işletmeciler, dünya pazarında İran, Hindistan, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerin hakimiyetine dikkat çekti. Türkiye’de ise safran üretiminin yeniden canlandırılarak önce iç pazarda değerlendirileceği, ardından dış pazarlara açılacağı kaydedildi.
100 BİN SAFRAN SOĞANIYLA YENİ DÖNEM
Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, topraksız dikey tarım yöntemiyle safran üretiminin bölgeye getirdiği yenilikleri vurguladı. Bu yıl ithal edilen 100 bin safran soğanıyla başlayan üretim sürecinde, ilk çiçeklerin açtığını belirten Çınar, "Baklan ve Pamukkale ilçelerinde az miktarda yapılan tarla üretimine ek olarak, kontrollü şartlarda topraksız tarım yöntemiyle de üretim yapılmaya başlandı. Her sabah açan safran çiçeklerinin toplanmasıyla başlayan hasat süreci, hava koşullarına bağlı olarak 10-15 gün sürüyor. Çiçeklerden ayıklanan kırmızı dişi organlar kurutularak satışa sunuluyor," dedi.
UZUN ÖMÜRLÜ BİR BİTKİ
Safranın, çok yıllık bir bitki olduğunu ve bir ekimden 3-4 yıl boyunca ürün alınabildiğini belirten Çınar, bu yeni yöntemle üretimde istikrar sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.
Denizli’nin bu yenilikçi tarım projesi, yalnızca bölge ekonomisine değil, Türkiye’nin safran üretimindeki potansiyeline de katkı sağlamayı amaçlıyor. Topraksız dikey tarım yöntemi, hem üretimdeki verimliliği artırıyor hem de modern tarım uygulamaları için bir örnek oluşturuyor.