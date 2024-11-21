Türkiye’de Bir İlk: Toprak Kullanılmadan Hasadı Yapıldı

Bir zamanlar önemli bir safran ihracatçısı olan Türkiye’de üretimin son yıllarda ciddi şekilde azaldığını ifade eden işletmeciler, dünya pazarında İran, Hindistan, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerin hakimiyetine dikkat çekti. Türkiye’de ise safran üretiminin yeniden canlandırılarak önce iç pazarda değerlendirileceği, ardından dış pazarlara açılacağı kaydedildi.

100 BİN SAFRAN SOĞANIYLA YENİ DÖNEM

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, topraksız dikey tarım yöntemiyle safran üretiminin bölgeye getirdiği yenilikleri vurguladı. Bu yıl ithal edilen 100 bin safran soğanıyla başlayan üretim sürecinde, ilk çiçeklerin açtığını belirten Çınar, "Baklan ve Pamukkale ilçelerinde az miktarda yapılan tarla üretimine ek olarak, kontrollü şartlarda topraksız tarım yöntemiyle de üretim yapılmaya başlandı. Her sabah açan safran çiçeklerinin toplanmasıyla başlayan hasat süreci, hava koşullarına bağlı olarak 10-15 gün sürüyor. Çiçeklerden ayıklanan kırmızı dişi organlar kurutularak satışa sunuluyor," dedi.