Türkiye Yine Cayır Cayır! Üç Kentte Orman Yangını

Türkiye bugün 3 ayrı yerdeki yangınlarla mücadele ediyor. İlk olarak Muğla'da başlayan yangını Antalya ve ardından İzmir izledi. Ekiplerin yangınlara müdahalesi devam ediyor.

MUĞLA

Muğla'nın Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

ANTALYA

Antalya Kumluca'ya bağlı yaklaşık 1600 rakımlı Kuzca Mahallesi Ayıbeleni mevkisindeki ormandan sabah saatlerinde duman yükseldiğini görenler, durumu 177 Orman Yangın İhbar Hattı'na bildirdi. Kara ulaşımının güç olduğu bölgeye ilk etapta yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopterin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı, ancak saat 10.00 sıralarında rüzgarın hızını arttırmasıyla yeniden alevlenip yayılmaya başladı. Karadan müdahalenin güçlükle yapılabildiği yangın bölgesine 1 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının gece etkili olan yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu çıktığı, sabah saatlerinde de yayıldığı tahmin ediliyor.

İZMİR

İzmir'in Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi yakınlarındaki ormanda, bugün saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 yer ekibi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: DHA