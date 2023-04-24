Türkiye vatandaşları Sudan’dan tahliye edilemiyor

Sudan’da paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile ordu arasındaki çatışmalar bugün onuncu gününde. Sudan Devlet Başkanı General Abdel Fattah al-Burhan komutasındaki ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri'nin lideri General Mohamed Hamdan Dagalo, sivillerin tahliyesi için ateşkeste anlaştıklarını duyurmuşlardı ancak çatışmalar hala devam ediyor.

Dün yani 23 Nisan’da Türk vatandaşların tahliye edileceğine dair açıklama yapılmış, yaklaşık bin vatandaşın Türkiye’ye doğru yola çıktıkları söylenmişti. Resmi kaynaklar, Başkent Hartum'un güneydoğusundaki Vad Medeni kentinden öğleden önce 3 otobüsle yaklaşık 140 kişilik kafilenin yola çıktığını, Hartum'da ise Afrika Caddesi'ndeki otelde toplanan yaklaşık 500 vatandaşın saat 17.00'de 10 otobüsle Türkiye’ye doğru hareket ettiğini açıkladı. Ancak, 6 Şubat Kahramanmaraş ve 20 Şubat Hatay depremlerinden sonra Sudan’a gitmek zorunda kalan Gülay Yoğun, hala Sudan’dan tahliye edilemediklerini, konsolosluk tarafından para ödenmediği için Sudan’a geri götürülme ihtimalleri olduğunu ve saatlerce yol kenarında bekletildiklerini anlattı.

“TÜRKİYE SADECE 5 OTOBÜS GÖNDEREBİLMİŞ”

Gerçek Gündem’e konuşan Gülay Yoğun, dün gece yani 23 Nisan gecesi tahliye otobüslerine bindiklerini belirtti. Yoğun, konsolosluktaki görevlilerin kendisine sadece 5 otobüs olduğu için tüm Türk vatandaşlarının tahliye edilemeyeceğinin söylediğini ifade etti:

“Sabah 4’ten beri tahliye otobüslerini bekledik, gece 01.00 gibi otobüslere bindik. Sudan’daki Türklerin hepsi tahliye edilemeyecek galiba çünkü konsolostakiler bize Türkiye’nin Sudan’a sadece beş otobüs gönderebildiğini söyledi. Toplama alanında yaklaşık 700 kişi bekliyordu ve Türkiye sadece beş otobüs gönderebilmiş.”

“GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE DÜKKAN YANDI”

Tahliye otobüslerinin Etiyopya havaalanına gittiğini ve yolun yaklaşık 25 saat süreceğini belirten Yoğun, ateşkes yapılmasına rağmen çatışmaların kesilmediğini belirtti. Yoğun, tahliye otobüslerine binmek için evden çıktıkları sırada havan topunun tam çıktıkları yere düştüğünü söyledi:

“Çatışmalar asla kesilmedi. Sabahtan beri çok fazla patlama oldu hatta biz evden çıkarken uçak havanı tam çıktığımız yere düştü. Çok hızlı hareket ettik ve bize bir şey olmadı ama gözümüzün önünde bir dükkân yandı.”

“ASKERLER DURDURUYOR”

Askerlerin tahliye otobüslerini de durdurup yağmaladıklarını belirten Yoğun, önceki iki otobüsün askerler tarafından durdurulduğunu ifade etti. Yoğun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türklerin bindiği diğer iki otobüs askerler tarafından durduruldu. Otobüsün içindeki değerli eşyalar alınıp otobüsler sınıra geri gönderilmiş. Bizden önceki tahliye otobüslerinde giden bir arkadaşımız bize ‘dikkat edin, değerli şeyler almayın ve sakın üzerinizde taşımayın’ diye mesaj gönderdi.”

“DAHA HİÇBİR TÜRK VATANDAŞI SUDAN’DAN TAHLİYE EDİLMEDİ”

Bugün sabah saatlerinde askerler tarafından kendi otobüslerinin de saatlerce yolun ortasında bekletildiğini ifade eden Yoğun, daha hiçbir Türk’ün Sudan’dan tahliye edilmediğini söyledi. Yoğun, otobüslerin konsolosluk tarafından paralar ödenmediği için durdurulduğunu anlattı:

“Bu sabah rehin alındık. Konsolosluk paraları ödemediği için ‘ya parayı verirsiniz ya da otobüsler burada kalırlar’ dediler. Bizi çatışmanın olduğu yere getirdiler. Paranın yatırılmasını bekledik. Gece boyunca askerler otobüslerimizi aradılar. Saatlerce yolda bekletildik. Karttan parayı aktaramadılar. Yollar tehlikeli olduğu için şoförler de geri dönüp parayı alamadılar.”

“ETİYOPYA SINIR KAPISINDA ÇARESİZCE BEKLETİLİYORLAR”

Bugün saat 17.00’de Etiyopya sınır kapısında olmaları gerektiğini belirten Yoğun, dört saat benzin istasyonunda bekletildiklerini söyledi. Kendi otobüslerinden önce yola çıkan iki tahliye otobüsünün sınıra geri götürüldüğünü belirten Yoğun, saatlerce rehin alındıklarını, çocuklarıyla beraber çok korktuklarını ve para verilmediği için Sudan’a geri dönme ihtimallerinin olduğunu anlattı:

“Sözde bugün tahliye edilecektik ama yolda kaldık. Konsolosluk paralarını vermemiş o yüzden bizi götürmüyorlar. Saatlerce bekletildik, çok korktuk ve para verilmediği için hala geri dönme ihtimalimiz var. Dün tahliye edilen Türkler sınır kapısında çaresizce bekliyorlar. Bizim otobüsümüz nereye gidiyor bilmiyoruz. Şu ana kadar hiçbir Türk vatandaşı tahliye edilmedi sadece Etiyopya sınırında bekletiliyorlar.”

Kaynak: Gerçek Gündem