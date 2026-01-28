Türkiye-Suriye Hattında Kritik Temas

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Suriyeli mevkidaşı ile telefonda görüştü, gündeme ilişkin konular değerlendirildi.

Türkiye-Suriye Hattında Kritik Temas
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Görüşmede, gündeme ilişkin konular değerlendirildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Suriye
