Türkiye Şehit Şeyda Yılmaz'a Ağlarken... Bu Kez Ankara'da Suç Makinesinden Polise Kurşun!

Geçtiğimiz pazar akşamı İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti (19), polis memuru Şeyda Yılmaz'ı (27) silahla vurarak şehit etti. Türkiye'yi yasa boğan ölümün ardından, gençlerin belirli çete gruplarına dahil olup erken yaşta suça bulaşmasına dikkat çekildi. Durumun yankıları sürerken, Ankara'da da dün gece benzer bir olay yaşandı.

Altındağ ilçesinde gece saatlerinde devriyede olan polisler F.C.Ö. ile H.S., arama kaydı bulunan Serdar K. (18) ve Muhammet E.'yi (22) görünce durmaları için ikazda bulundu. Şüpheliler ile toplam 4 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü, durmadı. Araçtakiler, polise ateş açtı. Polisin de ateşle karşılık verdiği şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ ÖLDÜ

Bir süre sonra otomobil, terk edilmiş olarak bulundu. Araçta 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çatışma sırasında yaralanan ve hastaneye götürüldüğü öğrenilen Serdar K., hayatını kaybetti, Muhammet E. ise hastanede tedavi edildi. Ölen Serdar K.'nın 12, tedavisinin ardından gözaltına alınan M.E.'nin ise 19 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ekipler kaçan diğer 2 kişiyi ararken, olayla ilgili polis memurları F.C.Ö. ile H.S.'nin ifadesine başvurulduğu belirtildi.

Kaynak: DHA