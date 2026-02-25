Türkiye Şehidimiz İçin Tek Yürek: Ünlülerden Peş Peşe Taziye Mesajları

Balıkesir’de görev uçuşu sırasında meydana gelen F-16 kazasında şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için Türkiye tek yürek oldu. Acı haberin ardından sanat ve televizyon dünyasından birçok tanınmış isim, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

Türkiye Şehidimiz İçin Tek Yürek: Ünlülerden Peş Peşe Taziye Mesajları
Ünlülerden şehidimiz Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için taziye mesajları Balıkesir'de, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağı, görev uçuşu esnasında saat 00.50 sıralarında düştü. Ünlü isimler, kazada şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için paylaşımda bulundu Balıkesir'de, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağı, görev uçuşu esnasında saat 00.50 sıralarında düştü. Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Kazanın ardından İstanbul-İzmir Otoyolu ulaşıma kapandı. Ünlü isimler, yüreklerimizi yakan kazada şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat ile ilgili üzüntülerini dile getirdikleri paylaşımda bulundu.

Murat Boz: Balıkesir'de görev başında şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; ailesine, silah arkadaşlarına ve ordumuza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

Zeynep Bastık: Başımız sağ olsun. Balıkesir'de havalanan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotumuza rahmet; ailesine ve ulusumuza başsağlığı diliyoruz.

Mustafa Sandal: Balıkesir'den kalkan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Murat Ünalmış: Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dilerim.

İbrahim Tatlıses: Milletimizin başı sağ olsun. Balıkesir'de meydana gelen elim F-16 kazasında şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Burak Yörük: Balıkesir'de düşen F-16 savaş uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat.

Özge Ulusoy: Balıkesir'de askeri F-16 uçağı düştü. 1 pilotumuz şehit oldu. Allah rahmet eylesin.

Yasemin Yürük: Şehidin var Türkiye! Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nde Kalkan F-16 tipi savaş uçağının kaza kırıma uğraması sonucu, bir askerimiz şehit oldu.

Türkü Turan: Balıkesir'de askeri F-16 uçağı düştü. Bir pilotumuz şehit oldu.

Deniz Uğur: Şehidin var Türkiye!

