Türkiye, Rusya ve İran'dan Kritik Suriye Zirvesi

Türkiye, Rusya ve İran’ın Dışişleri Bakanları, Katar’ın başkenti Doha’da Suriye’de yaşanan gelişmeleri konuşmak üzere bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

Bakanımız @HakanFidan, 22. Doha Forumu'nda İranlı ve Rus mevkidaşlarıyla birlikte Astana formatında düzenlenen toplantıya katıldı. 🇹🇷🇮🇷🇷🇺 pic.twitter.com/o7etC7yWng — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) December 7, 2024

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, Türkiye, Rusya ve İran'ın oluşturduğu Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı' Katar'ın başkenti Doha'da yapıldı.

Toplantıda Suriye’de cihatçıların ilerleyişi konuşuldu.

İRAN CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Üçlü zirvenin ardından açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye hükümeti ile meşru muhalif grupların siyasi görüşmelere başlaması gerektiğine vurgu yaptı.

İran devlet televizyonun haberine göre, Suriye’de çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi, ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterilmesi ve Suriye hükümetinin siyasi diyalog kurması konusunda herkesin hemfikir olduğunu belirtti.

Arakçi, Suriye hükümetiyle istişarede bulunmaya karar verdiklerini belirtti.

BİR AÇIKLAMA DA LAVROV'DAN

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, üç ülkenin Suriye'deki çatışmaların sona ermesi çağrısını sahadaki herkesin dikkate alması gerektiğine işaret etti.

Lavrov açıkmalarında, söz konusu grupların Suriye topraklarının kontrolünü ele geçirmesinin 'ülkenin birliğini ihlal ettiğine’ dikkat çekti. Lavrov açıklamalarının devamında Rusya’nın Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Suriye hükümeti ile 'meşru muhalefet' arasında diyalog çağrısı yaptığını söyledi.

Lavrov ayrıca, "Suriye halkının akıbetinden çok endişeliyiz; onların Iraklılar ve Libyalıların akıbetini izlemesini istemiyoruz" dedi.