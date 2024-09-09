Üç Gündür Kayıp Olan 13 Yaşındaki Sevda'dan Sevindiren Haber

Türkiye, Diyarbakır'da kayıp olarak aranmasının ardından 19'uncu günde cansız halde bulunan 8 yaşındaki Narin'e ağlarken, İstanbul’un Avcılar ilçesinde annesiyle gittiği okul alışverişinin ardından kaybolan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, 3'üncü günde bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, öğle saatlerinde Sevda'nın İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunduğunu açıkladı.

Avcılar’ın Yeşilkent Mahallesi'nde, dedesi Erol Yılmaz ve anneannesiyle yaşayan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, cuma günü annesiyle gittiği okul alışverişi sonrası kayboldu. Torunundan 3 gündür haber alamayan Erol Yılmaz, polise başvurdu. Kayıp başvurusu üzerine Sevda her yerde aranırken, abla Dilan Yılmaz kimseden şüphelenmediklerini söyleyerek, kardeşinin gece dışarı çıkmaya bile korktuğunu söylemişti.

'BAŞVURMADIĞIMIZ YER KALMADI'

Dede Erol Yılmaz ise Sevda Yılmaz’ın kaybolmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı.

"Cuma günü annesiyle alışveriş için Köyiçine gittiler. Yanında bir kız arkadaşı daha vardı. 'Ben babamın yanına gideceğim' diyerek annesinden ayrıldı. O gidişten sonra daha ses soluk yok. Geçimsizlik yoktu. Cuma gününden bu yana haber alamıyoruz. Polise başvurduk. Başvurmadığımız yer kalmadı.

Bütün akrabaları haberdar ettik, haber yok. Suriyeli bir arkadaşı var. Bazı kıyafetleri onun evindeydi. Polise bilgi verdik. Arkadaşlardı gidip geliyorlardı. Esenyurt'ta görüldüğü söylendi bize, 15 araç gittik aradık bulamadık."