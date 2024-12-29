Türkiye Narin Cinayetinde Bu Yayına Kilitlendi: İtirafçı Nevzat'ın Avukatı İlk Kez Konuştu

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçunun işlendiğinin sabit görüldüğünü gerekçe göstererek, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi. Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Davanın sonucuna ve verilen karara ilişkin tartışmalar sürerken tarafların avukatları, uzman yorumcular ve davayı takip eden tv100 ekibi canlı yayın gerçekleştirdi.

AVUKATLARDAN ÖZEL AÇIKLAMALAR

Nevzat Bahtiyar'ın Avukatı Ali Eryılmaz'dan Cansu Canan ile Hayata Dair Özel programında tv100'e yaptığı açıklamada; Nevzat'ın mahkemede yapacağı savunmanın üzerinde çalıştıklarını söyledi. Eryılmaz, "Kendimize farklı bir savunma stratejisi geliştirdik ve dava sonuna kadar buna devam ettik. Nevzat'ın duruşmada nasıl savunma yapacağını, nasıl konuşacağını, hangi mimik ve el hareketleriyle savunmasını yapacağı konusunda yüzlerce kez çalışma yaptık ama bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Nevzat suçlu ama katil değil. Gerçek suçlular cezasını buldu" dedi.

Enes Güran’ın Avukatı Mahir Akbilek ise "Bu karardan en azından şunu anlıyoruz mahkeme Yüksel, Enes ve Salim’in hem öldürme kararı birlikte aldıklarını hem de Narin’in ölümüne sebebiyet veren eylem üzerinde hakimiyet kurduklarını kabul etti. Sayın mahkeme açıkladığı kısa kararıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş olduğu her 3 sanığın aynı anda ve Narin kızımız vefat etmeden en az 1 saniye önce Narin’in ile birlikte bulunduklarını, aynı mekan ve zaman çerçevesinde bulunduklarını kabul etti. Kesin ve net gösteren deliler varmış gibi hüküm tesis ederseniz burada siz hakikati yani adaleti kamu düzeninin karşısında daha aşağı bir mertebeye konuşlandırmış olursunuz. Bana göre en ciddi tehlike budur" ifadelerini kullandı.

İZLENME REKORU KIRDI

Davanın tüm ayrıntılarının, kararla ilgili tüm detayların tüm taraflarca konuşulduğu, tartışıldığı yayın, YouTube izlenmelerinde rekor kırdı.

Kaynak: tv100