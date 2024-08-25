TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar Hayatını Kaybetti

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar Hayatını Kaybetti

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, yaşamını yitirdi. Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 51 yaşındaki Bekir Yunus Uçar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Uçar’ın naaşı, yarın Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kaynak: İHA

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