Türkiye, Lahey Grubu’na Katıldı: İsrail’e 6 Koldan Yaptırım

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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı çıkan 30 ülkenin temsilcileri, 15-16 Temmuz tarihlerinde Kolombiya’nın başkenti Bogota’da bir araya geldi. Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü’nün temsil ettiği Lahey Grubu Olağanüstü Bakanlar Konferansı’nda, İsrail’e karşı alınabilecek önlemler ele alındı. Toplantının ardından, İsrail'e yönelik 6 maddelik yaptırım planı içeren Ortak Bildiri yayımlandı.

TÜRKİYE'DEN BİLDİRİYE ŞERHLİ KATILIM

Ortak Bildiri'ye Türkiye'nin tam olarak katılmadığı yönündeki iddialar üzerine Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Toplantı sonunda yayımlanan Ortak Bildiride yer alan hususlardan bazıları, ülkemizin uluslararası hukuki yükümlülükleri bakımından kurumlararası eş güdüm gerektirmektedir. Bu çerçevede, Ortak Bildiriye katılım öncesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın gerekli hazırlıkları tamamlaması icap etmektedir. Esasen, Ortak Bildiride zikredilen tedbirlerin tamamına yakını ülkemiz tarafından halihazırda uygulanmaktadır. Türkiye, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Filistinlilerin haklarını koruyan her türlü girişimi en güçlü şekilde destekleyecektir" denilmişti.

HAKAN FİDAN’DAN KRİTİK VURGU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 25 Temmuz'da katıldığı NTV yayınında, Ortak Bildirinin son imza tarihinin 30 Eylül olduğunu belirterek, Bildiride UNCLOS'a atıfta bulunan bir madde olduğunu ve Ege Denizi'ndeki statü sorunu çözülemediği için Türkiye'nin buna taraf olmadığını söylemişti.

TÜRKİYE BİLDİRİYİ İMZALADI

Türkiye, Lahey Grubu Olağanüstü Bakanlar Konferansı sonucunda kaleme alınan Ortak Bildiriyi, Bildiri'nin 2'nci ve 3'üncü maddelerinde Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (UNCLOS) yapılan atıflara şerh koyarak imzaladı.

Türkiye'nin şerh koyduğu maddelerden biri olan 2. madde şu önlemi içeriyor:

"Gemilerin İsrail'e silah, mühimmat, askeri yakıt, ilgili askeri teçhizat ve çift kullanımlı malzemeleri taşıma amacıyla kullanılma riskinin açıkça bulunduğu tüm durumlarda; kara sularımız ve limanlarımızın soykırım, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve diğer uluslararası hukuk ihlallerini mümkün kılan veya kolaylaştıran faaliyetlere aracılık etmemesini teminen; kendi yetki alanımızda, uygun olduğu hallerde, UNCLOS dahil olmak üzere ilgili uluslararası hukuk kurallarına tam riayetle, herhangi bir limanda gemilerin geçişine, demirlemesine ve hizmet almasına engel olunması.”

3. maddede ise şu ifadeler yer alıyor:

“Bayraklarımızı taşıyan gemiler aracılığıyla İsrail'e silah, mühimmat, askeri yakıt, ilgili askeri teçhizat ve çift kullanımlı malzemelerin taşınmasının önlenmesi; bu yasağın ihlali halinde, bayraktan çıkarma dahil olmak üzere tam hesap verebilirliğin sağlanması; bu süreçte UNCLOS dahil olmak üzere ilgili uluslararası hukuk kurallarına tam riayetle hareket edilmesi ve İsrail'in İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki hukuka aykırı varlığının sürdürülmesine hiçbir surette yardım veya destek sağlanmaması ,

Türkiye'nin şerhi bildirinin sonunda açık şekilde yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti, Ortak Bildiride 10 Aralık 1982 tarihli 'Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne yapılan atıflarla bağlı değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu Ortak Bildiriye katılması, söz konusu Sözleşme'ye ilişkin mevcut hukuki tutumunda herhangi bir değişiklik doğurmayacaktır."

TÜRKİYE YAPTIRIMLARA KATILIYOR

Lahey Grubu Yürütme Sekreteri Varsha Gandikota-Nellutla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 6 yaptırıma katılacağını duyurdu. Paylaşımında, Türkiye ve Filistin bayraklarının yer aldığı bir görselle birlikte şu not yer aldı:

Lahey Grubu’nun Ortak Bildirisi’nde yer alan altı önlem şu başlıklardan oluşuyor:

1. İsrail’e yönelik askeri ihracatın durdurulması,

2. İsrail silahlarının limanlar ve hava sahasından geçişinin engellenmesi,

3. Kamu kurumları ve emeklilik fonlarının, İsrail şirketlerini ya da işgali destekleyen yatırımları sonlandırması,

4. Tüm kamu sözleşmelerinin bu doğrultuda yeniden gözden geçirilmesi,

5. Olası savaş suçları için evrensel yargı davalarının başlatılması,

6. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama emirlerinin desteklenmesi.

Kaynak: ANKA