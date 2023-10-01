Türkiye kuvvetli yağışa teslim! Meteoroloji'den 43 kent için uyarı geldi

Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sinop'un iç kesimleri ile Ordu, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.