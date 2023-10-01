Türkiye kuvvetli yağışa teslim! Meteoroloji'den 43 kent için uyarı geldi

Türkiye'nin büyük bölümünde gök gürültülü sağanaklar ve bazı kesimlerde dolu var. Meteoroloji 43 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Hava sıcaklıklarının ise iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak.

Hava Durumu Meteoroloji Sağanak yağış
Son Güncelleme:
Türkiye kuvvetli yağışa teslim! Meteoroloji'den 43 kent için uyarı geldi - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun (Şanlıurfa hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

1 13
Türkiye kuvvetli yağışa teslim! Meteoroloji'den 43 kent için uyarı geldi - Resim: 2

Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı...

2 13
Türkiye kuvvetli yağışa teslim! Meteoroloji'den 43 kent için uyarı geldi - Resim: 3

Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sinop'un iç kesimleri ile Ordu, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

3 13
Türkiye kuvvetli yağışa teslim! Meteoroloji'den 43 kent için uyarı geldi - Resim: 4

43 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Amasya, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Nevşehir, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu, Adana, Osmaniye, Samsun ve Hatay için turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu.

4 13