Türkiye Kayıp Narin İçin 8 Gündür Ayakta! 16 Kilometrelik Alanda Tek Bir İz Bile Yok

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 8. gününde devam ediyor. Kaybolduğu gün, evinin 3 kilometre uzağında bir terlik tekinin bulunduğu Narin'den başka hiçbir iz yok.

Narin'in güvenlik kamerasına en son yansıdığı bölgede bulunan samanlık alanda yeni bir arama yapıldı. Son gelen ihbar doğrultusunda bölgeye deprem cihazları getirildi. Ekipler altı adet yer altı görüntüleme cihazı ile samanlığa lazer tutarak görüntüleri inceledi. Arama çalışması sonucunda Narin'e ait bir iz bulunamadı.

İFADE VE DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Çocuğu arama çalışmalarında şimdiye kadar 7 iz köpeği ile 11 bin dönüm alan tarandı. Yakınları ve mahalleli dahil 130 kişinin ifadesi alındı. İfadesi alınanlar arasında Narin'in 17 yaşındaki ağabeyi de bulunuyor. Bazı kişilerden alınan DNA örnekleri de incelemek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışması başlattı. İş makinesiyle deredeki birikintileri kaldıran ve dere alanını genişleten ekipler, suyun yüksekliğini kısmen düşürerek deredeki suyun daha rahat akmasını sağladı, jandarma ve AFAD ekipleri dere kenarında arama yaptı. Havanın kararması üzerine deredeki çalışmaya ara verildi. Ekiplerin yarın iş makinesi ve dalgıçlarla arama çalışmasına devam edeceği belirtildi.

NARİN'İN ANNESİ: ÇOK ÇİRKİN YORUMLAR GELİYOR

Anne Yüksel Güran, kızı Narin'i istediğini ifade ederek, başka annelerin ağlamaması ve başka Narinlerin kaybolmaması dileğinde bulundu.

Sosyal medyada insanların kendilerini çok üzdüğünü belirten Güran, “O kadar çirkin yorumlar geliyor, benim çocuklarımı üzüyorlar. Devleti, polisi, jandarmayı meşgul ediyorlar, kendilerinden utansınlar. İnsan, böyle kız çocuğuyla dalga geçemez. Çok ayıp, bir çocukla, anne yüreğiyle, kardeşleri bu halde nasıl yorum yapıyorlar. Onlara yazıklar olsun. Sabahın köründe kalkıyoruz biri arıyor 'Narin ölmüş', cesedini görmüş, 'Narin burada' olmuş. Bize binlerce mesaj geliyor. Biz kendimizi bırakmışız, devletimizi meşgul etmesin. Bunu istiyorum, bunu dile getirmek istiyorum.” dedi.

'KİMDEYSE KIZIMI DEVLETİN KAPISINA BIRAKSIN'

Şu an gözaltı olmadığını ifade eden Yüksel Güran, şöyle konuştu:

"Şu anda beni de götürüyor, babasını da, komşuları da, çocukları da, ağabeyini de götürüyor. Gidiyoruz, geliyoruz. Teşekkür ederiz. O kadar titiz davranıyorlar ki, benden bile şüphe ediyorlar çalışmadan dolayı çok mutluyum. Devletimiz iyi ki böyle bir şey yapıyor. Hepsini kızım için yapıyor. Beni götürsün, babasını, ağabeyini götürsün."

"Kendimizi sorguluyoruz, bakıyoruz kendimizde bir şey bulamıyoruz.” diyen anne Güran, “Kadın erkek kim olursa yalvarıyorum, Türkiye'nin önünde yalvarıyorum kızımı bir köşede, devlet kapısına bırak. Bütün ailem mahvoldu. Diyemiyoruz bu yaptı, şu yaptı, sen kimsin? Dünya malı istiyorsan elimizden ne gelirse, yatağımızı satarız sana veririz sana o parayı. Dünya malı Narin'den daha mı kıymetli... Beni bir kağıda bırakma bir ömür. Gücüm kalmadı. 5 oğlum var, tek kızım var. Eğer bu kimse biliyor ben ona düşkünüm” diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar