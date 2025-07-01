Türkiye Kavrulurken Kışın Demir Attığı Kentte Sobalar Yeniden Kuruldu! Termometreler Artıyı Görmüyor
Türkiye için sıcak hava dalgası uyarıları peş peşe yapılırken, Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kışın devam etmesi, sobaların yanması hayrete düşürdü. Hava sıcaklıklarının 20 derece olduğu ilçede havalar hala tam olarak ısınamadı.
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Meteoroloji ve uzmanlardan bir haftadır devam eden sıcak hava uyarılarının yanı sıra Bingöl’de etkisini gösteren soğuk hava kenttekilere kışı hala unutturmadı.
SOBALAR YENİDEN KURULDU
Bingöl’ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova’da hava sıcaklıkları 15-20 derece arasında seyrederken, kahvehanelerde ve bazı evlerde sobalar yeniden kurulmaya başlandı.
'BİZ HALA ISINAMADIK'
Bingöllü Şerif Yıldız, soğuk havaya ilişkin “Birçok ilde herkes sıcaktan denize giriyor ama biz hala ısınamadık. Sobaların yanında kendimizi ısıtmaya çalışıyoruz” dedi.
Kaynak: İHA
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