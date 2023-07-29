Türkiye kavrulacak: Tarih verildi, Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor

Balkanlardan gelen hava dalgasını geride bırakacak olan ve "Eyyam-ı Bahur sıcakları" olarak adlandırılan bu hava dalgası, özellikle İstanbul gibi sahil şeridinde yer alan şehirlerde, sıcaktan ziyade yüksek nemle birlikte bunaltıcı bir hava yaratacak.