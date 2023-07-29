Türkiye kavrulacak: Tarih verildi, Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor

'Eyyam-ı Bahur' ya da 'Cehennem Sıcakları'nın 2 Ağustos’tan itibaren etkisini göstermesi bekleniyor...

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Türkiye kavrulacak: Tarih verildi, Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor - Resim: 1

Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası ile birlikte son 125 bin yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Türkiye’de Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası serin bir nefes aldırdı.

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Türkiye kavrulacak: Tarih verildi, Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor - Resim: 2

Ancak önümüzdeki günlerde yeni bir sıcak dönem başlayacak. Hava Forum'un paylaştığı bilgilere göre, 2 Ağustos'tan itibaren Arap yarımadası üzerinden gelecek olan Basra sıcak hava dalgası, Türkiye'yi tekrar yüksek sıcaklıklarla tanıştıracak.

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Türkiye kavrulacak: Tarih verildi, Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor - Resim: 3

Balkanlardan gelen hava dalgasını geride bırakacak olan ve "Eyyam-ı Bahur sıcakları" olarak adlandırılan bu hava dalgası, özellikle İstanbul gibi sahil şeridinde yer alan şehirlerde, sıcaktan ziyade yüksek nemle birlikte bunaltıcı bir hava yaratacak.

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Türkiye kavrulacak: Tarih verildi, Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor - Resim: 4

'LİBYA SICAKLARI YERİNİ BASRA SICAKLARINA BIRAKACAK'

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise yaptığı paylaşımda 6 Ağustos’tan sonra Balkanların yeniden devreye gireceğini söyledi:

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