Türkiye kavrulacak: Tarih verildi, Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor
'Eyyam-ı Bahur' ya da 'Cehennem Sıcakları'nın 2 Ağustos’tan itibaren etkisini göstermesi bekleniyor...
Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası ile birlikte son 125 bin yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Türkiye’de Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası serin bir nefes aldırdı.
Ancak önümüzdeki günlerde yeni bir sıcak dönem başlayacak. Hava Forum'un paylaştığı bilgilere göre, 2 Ağustos'tan itibaren Arap yarımadası üzerinden gelecek olan Basra sıcak hava dalgası, Türkiye'yi tekrar yüksek sıcaklıklarla tanıştıracak.
Balkanlardan gelen hava dalgasını geride bırakacak olan ve "Eyyam-ı Bahur sıcakları" olarak adlandırılan bu hava dalgası, özellikle İstanbul gibi sahil şeridinde yer alan şehirlerde, sıcaktan ziyade yüksek nemle birlikte bunaltıcı bir hava yaratacak.
'LİBYA SICAKLARI YERİNİ BASRA SICAKLARINA BIRAKACAK'
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise yaptığı paylaşımda 6 Ağustos’tan sonra Balkanların yeniden devreye gireceğini söyledi: