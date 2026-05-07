Türkiye ITF 2027 Dönem Başkanlığına Oy Birliğiyle Seçildi

Seçim sonuçlarının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemiz adına tarihi bir sorumluluğu üstlenmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.

Türkiye, ulaştırma bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun (ITF) 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi.

Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden 2026 Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda Türkiye'yi temsil eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin bu önemli görevi üstlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ülkenin ulaştırma vizyonunu paylaştı.

ORTA KORİDOR VE KALKINMA YOLU VURGUSU

TÜRKİYE'NİN DÖNEM BAŞKANLIĞI DÜNYA ULAŞTIRMA KORİDORLARININ YENİDEN TASARLANDIĞI SÜRECE DENK GELİYOR

Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) her yıl mayıs ayında dünya genelinden ulaştırma bakanlarını, sektör devlerini ve akademi dünyasını buluşturan, alanındaki en büyük küresel etkinlik olma özelliğini sürdürüyor.

Merkezi Paris’te bulunan ve ulaştırma politikaları konusunda dünyanın önde gelen düşünce kuruluşu olarak kabul edilen ITF’in en üst karar organı ise Ulaştırma Bakanları Konseyi.

Almanya’nın Leipzig kentinde düzenlenen ve 80’den fazla ülkeden 1200’ün üzerinde üst düzey katılımcıyı bir araya getiren zirvede, küresel ulaştırma gündeminin geleceği masaya yatırılıyor.

Panel tartışmaları, stratejik çalışma grupları ve bakanların oturumlarıyla şekillenen bu organizasyonun liderliği Türkiye’ye geçiyor.

Türkiye’nin Mayıs 2027 ile Mayıs 2028 tarihlerini kapsayacak olan dönem başkanlığı, dünya ulaştırma koridorlarının yeniden tasarlandığı kritik bir sürece denk geliyor.

Bu süreçte Türkiye, tecrübe ve stratejik coğrafi avantajıyla ulaştırmanın geleceğine dair alınacak stratejik kararlarda en üst düzeyde oyun kurucu rolü üstlenecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden 2026 Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda Türkiye'yi temsil etti. Forum kapsamında Türkiye, ITF 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Uraloğlu, Türkiye'nin bu önemli görevi üstlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, burada gerçekleştirdiği konuşmasında öncelikle Almanya'nın Leipzig kentinde araçla yapılan saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

“TÜRKİYE; BÖLGELERİ, PAZARLARI VE İNSANLARI BİRBİRİNE BAĞLAYAN STRATEJİK BİR MERKEZDİR”

Uraloğlu, Türkiye’nin ulaştırma vizyonu hakkında da açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 1953 yılında ITF'in kurucu üyeleri arasında yer aldığını ve 2009 yılında da başkanlık görevini başarıyla yürüttüğünü hatırlattı.

Türkiye’nin jeopolitik önemine dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye; Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun kesişim noktasında sadece bir transit ülke değil, bölgeleri, pazarları ve insanları birbirine bağlayan stratejik bir merkezdir. Bu konum, bize kıtalar arasında dayanıklı ve kesintisiz ulaştırma bağlantıları sağlama sorumluluğu yüklemektedir. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde; jeopolitik riskler, iklim değişikliği ve dijital dönüşüm ulaştırma politikalarını yeniden tanımlıyor."

TÜRKİYE DAYANIKLILIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNİ MERKEZE ALACAK

Türkiye’nin otoyollardan yüksek hızlı demiryollarına, limanlardan lojistik merkezlere kadar devasa yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten Uraloğlu, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projelerinin küresel ticaret için önemini vurguladı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin Dönem Başkanlığı süresince dayanıklılık ve sürdürülebilirlik ilkelerini merkeze alacaklarını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, konuşmasının sonunda ITF üyeliğine kabul edilen Gana, Panama ve Peru'yu tebrik ederek, tüm meslektaşlarını Kasım ayında Türkiye’de gerçekleştirilecek olan COP31 ulaştırma gündemi etkinliklerine davet etti.

Kaynak: AA