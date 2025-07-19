Türkiye, İsrail'e Karşı Ortak Bildiriyi İmzalamadı, Dışişleri'nden Açıklama Geldi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı 30 ülkenin bir araya geldiği toplantıda 6 maddelik ortak bildiriye imza atmadığına ilişkin haberlere yanıt verdi. Bakanlığın açıklamasında, "Ortak bildiriye katılım öncesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın gerekli hazırlıkları tamamlaması icap etmektedir" denilerek her zaman Filistin halkına destek verildiği vurgulandı.

Son Güncelleme:
Türkiye, İsrail'e Karşı Ortak Bildiriyi İmzalamadı, Dışişleri'nden Açıklama Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin, Kolombiya’nın başkenti Bogota’da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı 30 ülke temsilcisinin bir araya geldiği toplantıda 6 maddelik eylem planına imza atmadığına ilişkin haberler gündem olurken, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık, Lahey Grubu tarafından 15-16 Temmuz'da düzenlenen toplantı sonucunda kaleme alınan ortak bildiriye Türkiye'nin destek vermediği yönündeki iddiaların asılsız ve dezenformasyon amaçlı olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Bu gibi konularda tecrübe ve bilgi sahibi herkesin bileceği üzere, uluslararası toplantılarda ele alınan kararlara ve ortak bildirilere katılım hususu çoğunlukla belli bir takvime yayılmaktadır" denilerek, ortak bildiriye ülkelerin 20 Eylül'e kadar katılabildiği, toplantıda hazır bulunan 30 ülkeden de yalnızca 12'sinin bildiriye katılım bildirdiği belirtildi.

'HAZIRLIKLARIN TAMAMLANMASI GEREKİYOR'

Açıklamada, toplantı sonunda yayımlanan ortak bildiride yer alan hususlardan bazılarının, Türkiye'nin uluslararası hukuki yükümlülükleri bakımından kurumlar arası eş güdüm gerektirdiği, bu kapsamda, ortak bildiriye katılım öncesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşların gerekli hazırlıkları tamamlamasının icap ettiği ifade edildi.

Filistin halkının her zaman yanında olmaya devam edileceği vurgulanan açıklamada "Esasen, ortak bildiride zikredilen tedbirlerin tamamına yakını ülkemiz tarafından halihazırda uygulanmaktadır. Türkiye, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Filistinlilerin haklarını koruyan her türlü girişimi en güçlü şekilde destekleyecektir. Türkiye'nin Gazze politikasının eksik bilgiye dayanan, kötü niyetli bir zihniyetle ele alınmamasını tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Mahmut Tanal'dan AKP'ye İsrail Tepkisi, 'Mavi Marmara'nın Hesabı Sorulmadı'Mahmut Tanal'dan AKP'ye İsrail Tepkisi, 'Mavi Marmara'nın Hesabı Sorulmadı'Güncel
Bölgede Gerilim Tırmanıyor: İsrail Yine Suriye'yi Vurdu!Bölgede Gerilim Tırmanıyor: İsrail Yine Suriye'yi Vurdu!Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Dışişleri Bakanlığı
Son Güncelleme:
Çamaşır Makineniz Sinyal Veriyor Olabilir: Uzmanlardan 'Sağlığınızı Tehdit Ediyor' Uyarısı Çamaşır Makineniz Sinyal Veriyor Olabilir: Uzmanlardan 'Sağlığınızı Tehdit Ediyor' Uyarısı
Diyarbakır'da Kan Donduran Olay! '4 Çocuğa Dışkı Yedirildiği' İddiasıyla İlgili 1 Gözaltı 4 Çocuğa Dışkı Yedirildiği İddiasıyla İlgili 1 Gözaltı
Altan Öymen Hayatını Kaybetti Altan Öymen Hayatını Kaybetti
Bugün Büyük Başarıların Göz Kırptığı 3 İşaret: Hemen Harekete Geçin Bugün Büyük Başarıların Göz Kırptığı 3 İşaret: Hemen Harekete Geçin
ÇOK OKUNANLAR
Ev Sahipleri Diken Üstünde: Tapu, Harç, Emlak Vergisi… Hepsi Geçersiz Sayılacak Ev Sahipleri Diken Üstünde: Tapu, Harç, Emlak Vergisi… Hepsi Geçersiz Sayılacak
Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Çok Kuvvetli Geliyor... Sağanak ve Fırtına Vuracak Meteoroloji'den Çifte Uyarı! O İllerde Yaşayanlar Dikkat
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Dikkat Çeken Öneri! 'Cumhurbaşkanının Yardımcılarından Biri Kürt, Diğeri Alevi Olsun' 'Cumhurbaşkanının Yardımcılarından Biri Kürt, Diğeri Alevi Olsun'
Milletvekilleri Dayanamadı: AKP'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Ayakta Alkışlama' Krizi AKP'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Ayakta Alkışlama' Krizi
Tuncer Bakırhan'dan Eleştirilere Yanıt: 'Sen Bunu Dün Yaşadın, Biz Yıllardır Yaşıyoruz' Tuncer Bakırhan'dan Eleştirilere Yanıt: 'Sen Bunu Dün Yaşadın, Biz Yıllardır Yaşıyoruz'