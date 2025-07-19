Türkiye, İsrail'e Karşı Ortak Bildiriyi İmzalamadı, Dışişleri'nden Açıklama Geldi

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Türkiye'nin, Kolombiya’nın başkenti Bogota’da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı 30 ülke temsilcisinin bir araya geldiği toplantıda 6 maddelik eylem planına imza atmadığına ilişkin haberler gündem olurken, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık, Lahey Grubu tarafından 15-16 Temmuz'da düzenlenen toplantı sonucunda kaleme alınan ortak bildiriye Türkiye'nin destek vermediği yönündeki iddiaların asılsız ve dezenformasyon amaçlı olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Bu gibi konularda tecrübe ve bilgi sahibi herkesin bileceği üzere, uluslararası toplantılarda ele alınan kararlara ve ortak bildirilere katılım hususu çoğunlukla belli bir takvime yayılmaktadır" denilerek, ortak bildiriye ülkelerin 20 Eylül'e kadar katılabildiği, toplantıda hazır bulunan 30 ülkeden de yalnızca 12'sinin bildiriye katılım bildirdiği belirtildi.

'HAZIRLIKLARIN TAMAMLANMASI GEREKİYOR'

Açıklamada, toplantı sonunda yayımlanan ortak bildiride yer alan hususlardan bazılarının, Türkiye'nin uluslararası hukuki yükümlülükleri bakımından kurumlar arası eş güdüm gerektirdiği, bu kapsamda, ortak bildiriye katılım öncesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşların gerekli hazırlıkları tamamlamasının icap ettiği ifade edildi.

Filistin halkının her zaman yanında olmaya devam edileceği vurgulanan açıklamada "Esasen, ortak bildiride zikredilen tedbirlerin tamamına yakını ülkemiz tarafından halihazırda uygulanmaktadır. Türkiye, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Filistinlilerin haklarını koruyan her türlü girişimi en güçlü şekilde destekleyecektir. Türkiye'nin Gazze politikasının eksik bilgiye dayanan, kötü niyetli bir zihniyetle ele alınmamasını tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA