Türkiye İran Sınırında Alarm: 3 Aşamalı Göç Planı Devrede

İsrail ile ABD'nin İran'a saldırısıyla başlayan alarm durumu sürüyor. Türkiye İran sınırında güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç, güvenlik kaynaklarından aldığı özel bilgilerle sınır hattındaki hazırlıkları aktardı.

Buna göre 560 kilometrelik sınır hattı boyunca askeri ve teknolojik önlemler artırıldı. 3 ana sınır kapısı (Gürbulak, Esendere ve Kapıköy) 24 saat esasına göre izleniyor, personel takviyesi yapıldı ve geçişler anlık analiz sistemiyle takip ediliyor.

İŞTE 3 AŞAMALI PLAN

Şu 3 aşamalı göç planı da devreye alındı:

Sınır ötesi takip ve erken uyarı sistemi

Sınır hattında kontrol ve yönlendirme

Türkiye sınırı içinde geçici barınma alanları

Olası göç dalgalarına karşı belirlenen alanlarda konteyner kentler kurulacak; gıda, sağlık ve barınma ihtiyaçları devlet koordinasyonunda karşılanacak.

SIKI GÖZETİM

Sınır hattında güvenlik daha da güçlendirildi: 203 elektro-optik kule kuruldu, 43 asansörlü kule aktif, 380 kilometrelik modüler beton duvar tamamlandı ve 553 kilometrelik hatta 7x7 hendek sistemi devreye sokuldu. Ayrıca İHA’lar ve keşif uçakları aylardır 24 saat gözetim yapıyor.

Kaynak: Haber Merkezi