Türkiye-İran Arasında Kritik Temas
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile İran ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Liderler, Türkiye ile İran ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran'da yaşanan hadiseleri yakından takip ettiğini, Türkiye'nin İran'ın huzur ve istikrarını önemsediğini, Türkiye'nin İran'a dış müdahale senaryolarına hiçbir zaman olumlu yaklaşmadığını belirtti.
Cumhurbaşkanımız, sorunların çözülmesinin ve bölgede gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesinin Türkiye'nin de menfaatine olduğunu vurguladı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: AA
Son Güncelleme: