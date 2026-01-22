Türkiye-İran Arasında Kritik Temas

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile İran ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Son Güncelleme:
Türkiye-İran Arasında Kritik Temas
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Liderler, Türkiye ile İran ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran'da yaşanan hadiseleri yakından takip ettiğini, Türkiye'nin İran'ın huzur ve istikrarını önemsediğini, Türkiye'nin İran'a dış müdahale senaryolarına hiçbir zaman olumlu yaklaşmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanımız, sorunların çözülmesinin ve bölgede gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesinin Türkiye'nin de menfaatine olduğunu vurguladı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Bakan Tunç'tan Minguzzi Davası Kararına Yorum: 'Adalet Gecikmeden ve Eksiksiz Şekilde Tecelli Etti' 'Adalet Gecikmeden ve Eksiksiz Şekilde Tecelli Etti'
Hakan Fidan'dan Davos'ta 'Suriye' Mesajı Hakan Fidan'dan Davos'ta 'Suriye' Mesajı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Açıkladı: Emeklilerin Zam Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu Emeklilerin Zam Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu
Dünya Bu Pazarlığı Konuşuyor: Trump Anlaşmayı Duyurdu, Putin Grönland'ın Fiyatını Açıkladı Dünya Bu Pazarlığı Konuşuyor: Trump Anlaşmayı Duyurdu, Putin Grönland'ın Fiyatını Açıkladı
Merkez Bankası 2026'nın İlk Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası 2026'nın İlk Faiz Kararını Açıkladı
Güvenlik Kaynaklarından Flaş Suriye Açıklaması: 'SDG Hikayesi Sona Eriyor' Güvenlik Kaynaklarından Flaş Suriye Açıklaması
Altın Yüklü Zırhlı Araç Takla Attı: Kilolarca Altın Buhar Oldu Altın Yüklü Zırhlı Araç Takla Attı: Kilolarca Altın Buhar Oldu